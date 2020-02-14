«Союзмультфильм» предложил продвигать национальные бренды в мультфильмах

Цикл может получить название «Сказки регионов страны» или «Сказки большой страны», продолжила она. С одной стороны, он будет носить образовательный характер, с другой – развлекательный. При этом мультфильмы не должны содержать рекламу какой-либо конкретной продукции, подчеркнула Слащева.