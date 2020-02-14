«Союзмультфильм» предложил продвигать национальные бренды в мультфильмах
Киностудия «Союзмультфильм» предложила создать цикл анимационных фильмов, в сюжет которых будут интегрированы отечественные региональные бренды – например, башкирский мед или оренбургский платок. Об этом ТАСС рассказала предправления киностудии Юлиана Слащева.
Цикл может получить название «Сказки регионов страны» или «Сказки большой страны», продолжила она. С одной стороны, он будет носить образовательный характер, с другой – развлекательный. При этом мультфильмы не должны содержать рекламу какой-либо конкретной продукции, подчеркнула Слащева.
«Интеграция должна быть очень мягкой: например, можно показать мишку, который любит мед из Башкирии, или царевну Марью в пуховом оренбургском платке, или доброго волшебника, который знает секреты Гжели или Хохломы»
Киностудия «Союзмультфильм» создана в 1936 г. За время существования она выпустила около 1500 мультфильмов.
В прошлом году «Союзмультфильм» начал создавать программы дополнительного образования для детских садов и школ с героями своих мультфильмов. Одна из них – на основе образов мультсериала «Простоквашино» – посвящена «развитию социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста». Вторая программа – с персонажами мультфильма «Монсики» – направлена на развитие эмоционального интеллекта.