Twitter начал тестировать собственный аналог сторис

Формат сторис — сообщений, доступных 24 часа, появился в Snapchat. Сейчас он или его аналоги представлены во всех крупных социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Ранее в февраля Twitter презентовал возможность привлечения пользователей к проверке информации на достоверность через систему «заметок от сообщества» (Community Notes). Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.