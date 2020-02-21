Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями

В презентации приведены реальные примеры недостоверной информации из Twitter. Среди них – заявление кандидата в президенты США Берни Сандерса о масштабах продажи оружия без проверок покупателей, ссылка на статью с ультраправого новостного сайта The Federalist и фейковая новость о коронавирусе. Представитель Twitter отметил NBC News, что рассматривает различные способы борьбы с дезинформацией, и «Заметки от сообщества» – это лишь один из предложенных разработчиками.