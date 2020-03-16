Иван Ургант стал лицом Альфа-банка
Телеведущий Иван Ургант и Альфа-банк подписали партнерское соглашение, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Ургант станет лицом банка и будет участвовать в его рекламных и маркетинговых кампаниях. Первая такая кампания стартует в середине апреля, уточнил представитель банка.
Ургант — известный шоумен, в последние годы он ведет собственное вечернее шоу на «Первом канале».
Это второй рекламный контракт Урганта с банками. В октябре 2017 г. он стал лицом «Тинькофф банка» — после того, как этот банк несколько месяцев спонсировал шоу «Вечерний Ургант». Тогда эксперты, опрошенные «Ведомости», полагали, что за такой контакт ведущий может получать около $1 млн в год. Банк и Ургант это не комментировали. Контракт с «Тинькофф банк» был подписан на 2 года. Представитель этого банка недавно подтверждал «Ведомостям», что договор с Ургантом истек.
Ургант подтвердил, что его сотрудничество с «Тинькофф» закончилось в конце прошлого года: «Мы поблагодарили друг друга за сотрудничество. И с этого момента, поскольку реклама является неотъемлемой частью моей профессии, я притаился в засаде и ждал крупного зверя. Здорово, что им оказался Альфа-банк».
Сам Альфа-банк последние несколько лет использовал для продвижения другого известного ведущего — Владимира Познера. Альфа-банк и Ургант не раскрывают финансовых деталей сотрудничества и даже то, на какой срок подписан контракт.
Ургант будет полноценным участником креативного процесса разработки идей для каждого ролика или маркетингового материала, цитируются в сообщении банка слова его главного управляющего директора Владимира Верхошинского: «Мы будем делать открытые дискуссии с Иваном для наших клиентов и тестировать новые форматы для продвижения бренда. Это умное партнерство».