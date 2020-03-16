Иван Ургант стал лицом Альфа-банка

Это второй рекламный контракт Урганта с банками. В октябре 2017 г. он стал лицом «Тинькофф банка» — после того, как этот банк несколько месяцев спонсировал шоу «Вечерний Ургант». Тогда эксперты, опрошенные «Ведомости», полагали, что за такой контакт ведущий может получать около $1 млн в год. Банк и Ургант это не комментировали. Контракт с «Тинькофф банк» был подписан на 2 года. Представитель этого банка недавно подтверждал «Ведомостям», что договор с Ургантом истек.