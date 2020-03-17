Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавирусной инфекции
Американского актера Тома Хэнкса и его жену Рита Уилсон выписали из больницы, где они получали лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя актера Голливуда.
Супруги проходили лечение от COVID-19 одной из больниц Квинследа в Австралии. После выписки пара находится на карантине в арендованном доме. Хэнкс и Уилсон приехали в Австралию для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли. Хэнкс в картине режиссера База Лурманна будет играть менеджера Пресли, Тома «Полковника» Паркера. Съемки были приостановлены из-за заражения актерской четы. О нем рассказал Twitter сам Хэнкс. За время болезни он рассказывал своим подписчикам о том, как движется выздоровление, а Уилсон поделилась в социальных сетях плей-листом для тех, кто находится на карантине или самоизоляции из-за коронавируса.
О заражении коронавирусом сообщил в Instagram норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда Великанью Смерть в сериала «Игра престолов». Он написал, что после положительного текста на коронавирус он и его семья находятся на самоизоляции. Актер отметил, что у него наблюдаются легкие симптомы простуды. Хивью в 2004 г. окончил филиал ГИТИСа в Дании. Ранее также стало известно о случаях заражения коронавирусом у британского актера Идриса Эльбы и актрисы, модели Ольги Куриленко, известно по своей роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».
1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала вспышку заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. Распространение заболевания началась в декабре прошлого года с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек, 5 человек выздоровело.