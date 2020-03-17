Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавирусной инфекции

Супруги проходили лечение от COVID-19 одной из больниц Квинследа в Австралии. После выписки пара находится на карантине в арендованном доме. Хэнкс и Уилсон приехали в Австралию для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли. Хэнкс в картине режиссера База Лурманна будет играть менеджера Пресли, Тома «Полковника» Паркера. Съемки были приостановлены из-за заражения актерской четы. О нем рассказал Twitter сам Хэнкс. За время болезни он рассказывал своим подписчикам о том, как движется выздоровление, а Уилсон поделилась в социальных сетях плей-листом для тех, кто находится на карантине или самоизоляции из-за коронавируса.