Интернет-платформы объявили о совместных действиях против коронавируса

В заявлении говорится о сотрудничестве «в области усилий по ответным мерам против COVID-19». В нем отмечается, что интернет-площадки и социальные сети помогают миллионам людей оставаться на связи, а на платформах распространяется достоверный контент о заболевании. Компании сообщили, что координируют свою деятельность с санитарными и медицинскими властями по всему миру. Они также призвали другие компании последовать их примеру и работать, «чтобы сообщества были здоровыми и безопасными».