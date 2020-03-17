Интернет-платформы объявили о совместных действиях против коронавируса
Крупнейшие американские интернет-компании Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube заявили о совместной работе по противодействию дезинформации о коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и поддержке пользователей и органов здравоохранения. Заявление опубликовано на сайте Facebook.
В заявлении говорится о сотрудничестве «в области усилий по ответным мерам против COVID-19». В нем отмечается, что интернет-площадки и социальные сети помогают миллионам людей оставаться на связи, а на платформах распространяется достоверный контент о заболевании. Компании сообщили, что координируют свою деятельность с санитарными и медицинскими властями по всему миру. Они также призвали другие компании последовать их примеру и работать, «чтобы сообщества были здоровыми и безопасными».
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала вспышку заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. Распространение заболевания началась в декабре прошлого года с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань.
В США от инфекции умерли 85 человек, заболели более четырех с половиной тысяч. Гражданам США рекомендуется отменить поездки, работать и учиться на дому, не собираться более чем по десять человек и не посещать рестораны и бары в течение 15 дней. Во многих штатах и муниципалитетах объявлен карантин.