Кинотеатры перестают работать с «Яндексом» из-за рекламы видеосервиса

Крупнейшая в России объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила продажи билетов через «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), сообщил «Ведомостям» представитель киносети, сославшись на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), распространенное 16 марта. От дальнейших комментариев представитель киносети отказался. В своем письме АВК (входящие в нее кинотеатры контролируют более 50% рынка коммерческого кинопроката России) раскритиковала призыв видеосервисов отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-просмотра.