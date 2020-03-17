Кинотеатры перестают работать с «Яндексом» из-за рекламы видеосервиса
Крупнейшая в России объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила продажи билетов через «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), сообщил «Ведомостям» представитель киносети, сославшись на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), распространенное 16 марта. От дальнейших комментариев представитель киносети отказался. В своем письме АВК (входящие в нее кинотеатры контролируют более 50% рынка коммерческого кинопроката России) раскритиковала призыв видеосервисов отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-просмотра.
В письме АВК нет ссылок на конкретные рекламные кампании онлайн-кинотеатров, но у себя в Facebook председатель ассоциации Олег Березин опубликовал рекламу «Кинопоиска». В рекламе сервис предлагает бесплатную подписку на сервис на 45 дней «на случай закрытия кинотеатров».
«Ведомости» запросили комментарий «Кинопоиска»