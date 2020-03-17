«Яндекс» инвестирует 200 млн рублей в сервис дистанционного обучения школьников
«Яндекс» построит платформу для полноценного дистанционного обучения, сообщила компания. Такая платформа будет включать в себя инструменты для интерактивных видеотрансляций уроков, а также готовые видеоуроки от известных преподавателей. Сервис в марте будет бесплатно доступен по всей стране, обещает «Яндекс». Компания на первом этапе инвестирует в платформу больше 200 млн руб.
У компании уже есть сервис «Яндекс.Учебник», им пользуются учителя из 22 000 школ по всей стране. Теперь в этом сервисе появятся материалы для удаленного обучения.
Также с 1 апреля «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустит полноценную онлайн-школу для 5–11 классов.
Трансляции будут идти в школьные часы, чтобы сохранить привычный распорядок детей и родителей, указано в сообщении.
«Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь не менее 5 млн школьников продолжить учебу», – говорит гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Сейчас «Яндекс.Учебником» пользуются 1,5 млн детей.