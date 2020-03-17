«Яндекс» инвестирует 200 млн рублей в сервис дистанционного обучения школьников

«Яндекс» построит платформу для полноценного дистанционного обучения, сообщила компания. Такая платформа будет включать в себя инструменты для интерактивных видеотрансляций уроков, а также готовые видеоуроки от известных преподавателей. Сервис в марте будет бесплатно доступен по всей стране, обещает «Яндекс». Компания на первом этапе инвестирует в платформу больше 200 млн руб.