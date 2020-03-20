Генпрокуратура потребовала заблокировать восемь сообщений СМИ о коронавирусе
Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке недостоверной информации о коронавирусе, говорится в сообщении ведомства. Среди материалов, которые требуется заблокировать, Генпрокуратура называет только интервью с политологом Валерием Соловьевым на радиостанции «Эхо Москвы». Про остальные источники в сообщении ничего не говорится.
По данным Генпрокуратуры, интервью с Соловьевым вышло 16 марта. Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что с середины января 2020 г. в России насчитывается около 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса, а количество инфицированных оценивается в 130 000–180 000.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что по обращению Генпрокуратуры потребовал удалить фейки, связанные с распространением коронавируса, с «Эха Москвы» и «Говорит Магадан», а также в социальных сетях «В контакте», YouTube и Instagram. По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, «Эхо Москвы» не получало никаких требований от Роскомнадзора и не распространяло никакой ложной информации.
Число заболевших коронавирусом в России, по данным оперативного штаба на 20 марта, составляет 253 человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 19 марта, всего в мире выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом, из них свыше 8700 закончились летальным исходом.