Генпрокуратура потребовала заблокировать восемь сообщений СМИ о коронавирусе

Ранее Роскомнадзор сообщил, что по обращению Генпрокуратуры потребовал удалить фейки, связанные с распространением коронавируса, с «Эха Москвы» и «Говорит Магадан», а также в социальных сетях «В контакте», YouTube и Instagram. По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, «Эхо Москвы» не получало никаких требований от Роскомнадзора и не распространяло никакой ложной информации.