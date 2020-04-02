«Эксмо-АСТ» переходит на электронные релизы своих книг

Список премьерных книг будет пополняться каждую неделю. 2 апреля на Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» выйдут книги известных авторов издательства «Эксмо». Среди них, например, новая книга Марии Метлицкой «Осторожно, двери закрываются», роман Татьяны Поляковой «Четыре всадника раздора» и детектив Татьяны Степановой «Циклоп и нимфа». В ближайшее время выйдет книга Анны Тодд «Самые яркие звезды» и другие.