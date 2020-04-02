«Эксмо-АСТ» переходит на электронные релизы своих книг
Из-за коронавируса и закрытых книжных магазинов крупнейшее издательство «Эксмо-АСТ» временно будет представлять часть своих новинок на интернет-сервисе «Литрес», рассказали в пресс-службе сервиса.
Список премьерных книг будет пополняться каждую неделю. 2 апреля на Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» выйдут книги известных авторов издательства «Эксмо». Среди них, например, новая книга Марии Метлицкой «Осторожно, двери закрываются», роман Татьяны Поляковой «Четыре всадника раздора» и детектив Татьяны Степановой «Циклоп и нимфа». В ближайшее время выйдет книга Анны Тодд «Самые яркие звезды» и другие.
По словам представителя «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, в среднем тираж озвученных изданий должен был составить 10 000 – 30 000 экземпляров. Срок перехода на электронные релизы сейчас точно определить невозможно, уточнила она. На время действия карантинных мер издательство планирует расширять список релизов, в том числе за счет «топовых авторов».
До этого на цифровые релизы перешли представители киноиндустрии. 23 апреля в онлайн-кинотеатрах появится фантастический триллер «Спутник». Он станет первой крупной российской картиной, которая вместо кинотеатров выйдет только в интернете.