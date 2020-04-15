Больше россиян начнут играть в компьютерные игры
Рынок интернет-рекламы и онлайн-маркетинга в России в 2020 г. вырастет на 10% до 346 млрд руб., прогнозирует Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Без эффекта коронавируса бюджеты рекламодателей в сети могли увеличиться на 18%, уточняет ассоциация.
С одной стороны, в этом году часть рекламодателей откажется от размещения или перенесет кампании на более поздний срок, считает РАЭК, с другой – размещение в сети станет дешевле, а значит, более доступно для рекламодателей.
Доходы от цифрового контента в Рунете увеличатся в 2020 г. на 8% до 93 млрд руб. вместо прогнозируемого ранее роста в 14%. Медиакомпании, зарабатывающие на контенте, недосчитаются денег из-за все того же сокращения рекламных бюджетов у части компаний, а также уменьшения платящей части аудитории, считают аналитики РАЭК. При этом вовлеченной аудитории вырастет, а игровая индустрия получит заметное число новых игроков.