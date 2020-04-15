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Больше россиян начнут играть в компьютерные игры

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Рынок интернет-рекламы и онлайн-маркетинга в России в 2020 г. вырастет на 10% до 346 млрд руб., прогнозирует Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Без эффекта коронавируса бюджеты рекламодателей в сети могли увеличиться на 18%, уточняет ассоциация.

С одной стороны, в этом году часть рекламодателей откажется от размещения или перенесет кампании на более поздний срок, считает РАЭК, с другой – размещение в сети станет дешевле, а значит, более доступно для рекламодателей.

Доходы от цифрового контента в Рунете увеличатся в 2020 г. на 8% до 93 млрд руб. вместо прогнозируемого ранее роста в 14%. Медиакомпании, зарабатывающие на контенте, недосчитаются денег из-за все того же сокращения рекламных бюджетов у части компаний, а также уменьшения платящей части аудитории, считают аналитики РАЭК. При этом вовлеченной аудитории вырастет, а игровая индустрия получит заметное число новых игроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных