Больше россиян начнут играть в компьютерные игры

Доходы от цифрового контента в Рунете увеличатся в 2020 г. на 8% до 93 млрд руб. вместо прогнозируемого ранее роста в 14%. Медиакомпании, зарабатывающие на контенте, недосчитаются денег из-за все того же сокращения рекламных бюджетов у части компаний, а также уменьшения платящей части аудитории, считают аналитики РАЭК. При этом вовлеченной аудитории вырастет, а игровая индустрия получит заметное число новых игроков.