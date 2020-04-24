Кинотеатры и продюсерские компании признаны системообразующими предприятиями

Больше половины списка Минкультуры – продюсерские компании, занятые производством фильмов и мультфильмов. Это 10 студий из списка кинокомпаний-лидеров, утвержденного в 2019 г. государственным Фондом кино (СТВ, «ТриТэ» Никиты Михалкова, «Базелевс», Art Pictures, «Дирекция кино», YBW, «Централ партнершип», «Нон-стоп продакшн», «Рок», «Профит»), а также две компании, которые вошли в список фонда в этом году («Водород» и «Марс медиа»). Лидеры Фонда кино уже имеют приоритетное право на получение государственного финансирования. Также системообразующими признаны мультипликационные студии («Мельница», «Союзмультфильм», Wizart, «Аэроплан», «Смешарики» и «Лицензионные бренды») и государственные киностудии («Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького», «Ленфильм» и «Мосфильм»).