Кинотеатры и продюсерские компании признаны системообразующими предприятиями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла в список системообразующих предприятий 26 компаний, работающих в сфере культуры, следует из решения комиссии («Ведомости» ознакомились с документом). Список этих компаний был подготовлен Минкультуры. Представитель министерства это подтвердил.
Предприятия, получившие статус системообразующих, имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Первый перечень был утвержден правительством в конце марта, в него вошли 646 предприятий из всех отраслей экономики. Позднее этот список было решено расширить, а профильным ведомствам дано поручение подготовить свои предложения по включению в перечень компаний из курируемых ими индустрий.
Больше половины списка Минкультуры – продюсерские компании, занятые производством фильмов и мультфильмов. Это 10 студий из списка кинокомпаний-лидеров, утвержденного в 2019 г. государственным Фондом кино (СТВ, «ТриТэ» Никиты Михалкова, «Базелевс», Art Pictures, «Дирекция кино», YBW, «Централ партнершип», «Нон-стоп продакшн», «Рок», «Профит»), а также две компании, которые вошли в список фонда в этом году («Водород» и «Марс медиа»). Лидеры Фонда кино уже имеют приоритетное право на получение государственного финансирования. Также системообразующими признаны мультипликационные студии («Мельница», «Союзмультфильм», Wizart, «Аэроплан», «Смешарики» и «Лицензионные бренды») и государственные киностудии («Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького», «Ленфильм» и «Мосфильм»).
Наконец, в список Минкульта вошли крупнейшие сети кинотеатров – «Киномакс», «Каро», а также объединенная сеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».
Список организаций культуры, которые получат статус системообразующих, планируется расширить. Минкультуры, как следует из протокола заседания правительственной комиссии, должно представить свои предложения по включению в перечень новых компаний к 27 апреля. Минкультуры продолжит работу по дополнению указанного перечня новыми организациями, подтвердил его представитель.