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Кинотеатры и продюсерские компании признаны системообразующими предприятиями

Ведомости

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла в список системообразующих предприятий 26 компаний, работающих в сфере культуры, следует из решения комиссии («Ведомости» ознакомились с документом). Список этих компаний был подготовлен Минкультуры. Представитель министерства это подтвердил.

Предприятия, получившие статус системообразующих, имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Первый перечень был утвержден правительством в конце марта, в него вошли 646 предприятий из всех отраслей экономики. Позднее этот список было решено расширить, а профильным ведомствам дано поручение подготовить свои предложения по включению в перечень компаний из курируемых ими индустрий.

Больше половины списка Минкультуры – продюсерские компании, занятые производством фильмов и мультфильмов. Это 10 студий из списка кинокомпаний-лидеров, утвержденного в 2019 г. государственным Фондом кино (СТВ, «ТриТэ» Никиты Михалкова, «Базелевс», Art Pictures, «Дирекция кино», YBW, «Централ партнершип», «Нон-стоп продакшн», «Рок», «Профит»), а также две компании, которые вошли в список фонда в этом году («Водород» и «Марс медиа»). Лидеры Фонда кино уже имеют приоритетное право на получение государственного финансирования. Также системообразующими признаны мультипликационные студии («Мельница», «Союзмультфильм», Wizart, «Аэроплан», «Смешарики» и «Лицензионные бренды») и государственные киностудии («Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького», «Ленфильм» и «Мосфильм»).

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Наконец, в список Минкульта вошли крупнейшие сети кинотеатров – «Киномакс», «Каро», а также объединенная сеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».

Список организаций культуры, которые получат статус системообразующих, планируется расширить. Минкультуры, как следует из протокола заседания правительственной комиссии, должно представить свои предложения по включению в перечень новых компаний к 27 апреля. Минкультуры продолжит работу по дополнению указанного перечня новыми организациями, подтвердил его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных