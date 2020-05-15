Больше трети крупных рекламодателей сократили расходы на ТВ-рекламу
34% опрошенных агентством PRT Edelman Affiliate представителей топ-100 крупнейших рекламодателей сообщили о сокращении маркетинговых бюджетов на ТВ во время пандемии. Всего агентству ответили 42 топ-менеджера компаний из таких отраслей, как производители потребительских товаров и лекарств, операторы связи, продавцы автомобилей и т. д.
О снижении расходов на рекламу на радио рассказали 22% участников опроса. Полностью от наружной рекламы отказались почти 60% участников исследования.
Большинство респондентов (62,5%) пока заморозили освободившиеся бюджеты, частично они были перераспределены на другие категории рекламы. В частности, компании увеличили расходы на SMM, об этом сообщили 37,5% опрошенных.
Выросли траты и на блогеров, PR и баннерную рекламу в интернете, о росте рекламных бюджетов на них сообщили 22% участников исследования.
Снижение затрат на рекламу топ-менеджеры компаний связывают со спадом потребительского интереса. О нем в ходе опроса рассказали 50% респондентов.
В 2019 г., по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), реклама на ТВ сократилась на 6%. АКАР пока не подводила итоги I квартала 2020 г. По данным Национального рекламного альянса (продает 90% рекламы в эфире телеканалов), в январе – марте рынок ТВ-рекламы вырос на 3%. При этом, по прогнозу НРА, в апреле рекламодатели должны были сократить свои траты на ТВ-рекламу на 15%, рассказывали «Ведомостям» два источника, близких к альянсу. Топ-менеджеры крупных телеканалов давали более пессимистичный прогноз – сокращение рекламы на ТВ в апреле на 25%.