Больше трети крупных рекламодателей сократили расходы на ТВ-рекламу

В 2019 г., по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), реклама на ТВ сократилась на 6%. АКАР пока не подводила итоги I квартала 2020 г. По данным Национального рекламного альянса (продает 90% рекламы в эфире телеканалов), в январе – марте рынок ТВ-рекламы вырос на 3%. При этом, по прогнозу НРА, в апреле рекламодатели должны были сократить свои траты на ТВ-рекламу на 15%, рассказывали «Ведомостям» два источника, близких к альянсу. Топ-менеджеры крупных телеканалов давали более пессимистичный прогноз – сокращение рекламы на ТВ в апреле на 25%.