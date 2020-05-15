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Больше трети крупных рекламодателей сократили расходы на ТВ-рекламу

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34% опрошенных агентством PRT Edelman Affiliate представителей топ-100 крупнейших рекламодателей сообщили о сокращении маркетинговых бюджетов на ТВ во время пандемии. Всего агентству ответили 42 топ-менеджера компаний из таких отраслей, как производители потребительских товаров и лекарств, операторы связи, продавцы автомобилей и т. д. 

О снижении расходов на рекламу на радио рассказали 22% участников опроса. Полностью от наружной рекламы отказались почти 60% участников исследования.  

Большинство респондентов (62,5%) пока заморозили освободившиеся бюджеты, частично они были перераспределены на другие категории рекламы. В частности, компании увеличили расходы на SMM, об этом сообщили 37,5% опрошенных.

Выросли траты и на  блогеров, PR и  баннерную рекламу в интернете, о росте рекламных бюджетов на них сообщили 22% участников исследования.

Снижение затрат на рекламу топ-менеджеры компаний связывают со спадом потребительского интереса. О нем в ходе опроса рассказали 50% респондентов.

 В 2019 г., по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), реклама на ТВ сократилась на 6%. АКАР пока не подводила итоги I квартала 2020 г. По данным Национального рекламного альянса (продает 90% рекламы в эфире телеканалов), в январе – марте рынок ТВ-рекламы вырос на 3%. При этом, по прогнозу НРА, в апреле рекламодатели должны были сократить свои траты на ТВ-рекламу на 15%, рассказывали «Ведомостям» два источника, близких к альянсу. Топ-менеджеры крупных телеканалов давали более пессимистичный прогноз – сокращение рекламы на ТВ в апреле на 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных