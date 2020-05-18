Mail.ru Group добавила в свою подписку книги
С 18 мая пользователи сервиса скидок и спецпредложений Combo от Mail.ru Group получат доступ к 145 000 электронных книг сервиса MyBook (входит в группу компаний «Литрес»), сообщили «Ведомостям» представители компаний. Это стандартный каталог MyBook, в который входят как художественные и научно-популярные произведения, так и деловая литература.
Combo за 199 руб. в месяц дает премиум-доступ к музыке «В контакте», скидки на сервис доставки Delivery Club и такси «Ситимобил», доступ к части фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Okko и так далее.
Если покупать доступ к базовому каталогу на MyBook напрямую, а не через Combo, это обойдется в 229 руб. в месяц.
Конкурирующий с Combo сервис «Яндекса» – «Яндекс.Плюс» – пока своим подписчикам доступ к книжным сервисам не предлагает, убедился корреспондент «Ведомостей» и подтвердил представитель «Яндекса».
Расширение предложения Combo за счет книжного сервиса особенно актуально в условиях режима самоизоляции, уверен руководитель проекта Александр Круглов. С апреля книжные магазины, продукция которых не относится к товарам первой необходимости, прекратили свою работу по всей стране, напоминает гендиректор MyBook Максим Гурец.
По итогам 2019 г. рынок электронных книг России, по данным группы компаний «Литрес», вырос на 35% до 6,5 млрд руб. На долю ГК «Литрес», в состав которой входят одноименный сервис по продаже электронных и аудиокниг, а также подписной книжный сервис MyBook, приходится 70% этого рынка (оценка самой группы). Из них 60% – доля сервиса «Литрес», 10% – MyBook.