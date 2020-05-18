Mail.ru Group добавила в свою подписку книги

По итогам 2019 г. рынок электронных книг России, по данным группы компаний «Литрес», вырос на 35% до 6,5 млрд руб. На долю ГК «Литрес», в состав которой входят одноименный сервис по продаже электронных и аудиокниг, а также подписной книжный сервис MyBook, приходится 70% этого рынка (оценка самой группы). Из них 60% – доля сервиса «Литрес», 10% – MyBook.