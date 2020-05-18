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Mail.ru Group добавила в свою подписку книги

Ведомости

С 18 мая пользователи сервиса скидок и спецпредложений Combo от Mail.ru Group получат доступ к 145 000 электронных книг сервиса MyBook (входит в группу компаний «Литрес»), сообщили «Ведомостям» представители компаний. Это стандартный каталог MyBook, в который входят как художественные и научно-популярные произведения, так и деловая литература.

Combo за 199 руб. в месяц дает премиум-доступ к музыке «В контакте», скидки на сервис доставки Delivery Club и такси «Ситимобил», доступ к части фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Okko и так далее.

Если покупать доступ к базовому каталогу на MyBook напрямую, а не через Combo, это обойдется в 229 руб. в месяц.

Конкурирующий с Combo сервис «Яндекса» – «Яндекс.Плюс» – пока своим подписчикам доступ к книжным сервисам не предлагает, убедился корреспондент «Ведомостей» и подтвердил представитель «Яндекса».

Расширение предложения Combo за счет книжного сервиса особенно актуально в условиях режима самоизоляции, уверен руководитель проекта Александр Круглов. С апреля книжные магазины, продукция которых не относится к товарам первой необходимости, прекратили свою работу по всей стране, напоминает гендиректор MyBook Максим Гурец.

По итогам 2019 г. рынок электронных книг России, по данным группы компаний «Литрес», вырос на 35% до 6,5 млрд руб. На долю ГК «Литрес», в состав которой входят одноименный сервис по продаже электронных и аудиокниг, а также подписной книжный сервис MyBook, приходится 70% этого рынка (оценка самой группы). Из них 60% – доля сервиса «Литрес», 10% – MyBook.

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Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных