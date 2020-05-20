Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

В 2018 г. представитель Google в суде заявлял, что компания не является надлежащим ответчиком, так как не выступает хостинг-провайдером YouTube. В апелляции в 2019 г. Google пыталась оспорить судебное решение, указывая, что видео с тестами Ontarget на YouTube удалили, но суд возразил, что это «не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем». Кассационную жалобу Google суд не стал рассматривать. По оценке экспертов, опрошенных газетой, требования о блокировке YouTube не заявлялись ранее в в российских судах из-за пиратского контента. Однако одна из норм федерального закона «Об информации» обязывает суд заблокировать весь сайт, а не только нарушающие закон ссылки.