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Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Ведомости

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании-разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд. В 2018 г. компания выиграла в судебном процессе против Google по поводу прав на тесты собственной разработки, однако спорный контент продолжают размещать на видеосервисе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на истца и материалы суда.

Рассмотрение иска компании Ontarget, входящий в Detech Group, Мосгорсуд назначил на 5 июня. Ответчиком по делу о защите исключительных прав выступает американская Google, следует из материалов суда. Как сообщила газете гендиректор и учредитель компании-истца Светлана Симоненко, на каналах YouTube размещаются разработанные Ontarget тесты. Эти каналы предлагают пройти тесты за самих соискателей. По словам Симоненко, требования истца состоят в полной блокировке видеосервиса в России, так как нарушения носят повторный характер, а решение суда об удалении спорного контента не выполняется. Блокировка конкретных страниц, по ее мнению, не приведет к нужном результату, появятся новые видео с использованием тестов Ontarget.

В 2018 г. представитель Google в суде заявлял, что компания не является надлежащим ответчиком, так как не выступает хостинг-провайдером YouTube. В апелляции в 2019 г. Google пыталась оспорить судебное решение, указывая, что видео с тестами Ontarget на YouTube удалили, но суд возразил, что это «не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем». Кассационную жалобу Google суд не стал рассматривать. По оценке экспертов, опрошенных газетой, требования о блокировке YouTube не заявлялись ранее в в российских судах из-за пиратского контента. Однако одна из норм федерального закона «Об информации» обязывает суд заблокировать весь сайт, а не только нарушающие закон ссылки.

По словам представителя компании DLA Piper Rus, адвоката Юлианны Табастаевой, Мосгорсуд не блокирует крупные платформы полностью из-за нарушений, даже повторных. Блокировке в России, указывает она, подвергаются только те ресурсы, которые систематически нарушают закон. Эксперты отмечают, что требование закрыть доступ к видеосервису чрезмерно, а суд может счесть его злоупотреблением со стороны истца. YouTube считается самым популярный в мире и в России видеохостингом. По данным Mediascope, его месячная аудитория в России составила в феврале 2020 г. 45,4 млн человек. Ежедневная его посещаемость в России — 19,6 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных