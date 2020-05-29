«Ангел» потребовал 50 млн рублей с партнеров по фильму «Дед Мороз. Битва магов»
Компания «Ангел» Льва Карасева подала иск на 50 млн рублей к кинокомпаниям Enjoy Movies и Renovatio Entertainment. Карасев был продюсером фильма «Дед Мороз. Битва магов» с Федором Бондарчуком в главной роли, а обе компании — его партнеры по этом проекту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы, истца и ответчика.
По данным картотеки суда, иск компании «Ангел» будет рассматриваться в арбитраже 22 июня. По словам самого Карасева, 50 млн рублей должна ему Enjoy Movies за производство фильма «Дед Мороз. Битва магов». Он объяснил, что проект создавался по договору товарищества, компания «Ангел» взяла в Фонде кино субсидию на производство, но доходов от реализации проекта не получила, а долг государству возвращает за счет собственных средств. «Дед Мороз. Битва магов» вышел в прокат в декабре 2016 г., пользователи «КиноПоиска» оценили его на 4,5 из 10. По данным ЕАИС, заявленный бюджет фильма был 202 млн рублей, а собрал в прокате он 152 млн. Половину из них забрали кинотеатры, удержал комиссию и прокатчик — «Двадцатый век Фокс СНГ». В 2017 г. суд принял решение о возврате Фонду кино 60 млн руб., «Ангел» платит по графику погашения, сказал Карасев и подтвердила представитель фонда Светлана Бриллиантова.
«Ангел» и Enjoy Movies продюсера Георгия Малкова подписали договор товарищества в 2014 г., в 2016 г. к товариществу добавилась Renovatio Владимира Полякова и Александра Реввы. Она инвестировала в проект 37 млн руб., следует из судебных документов. В них говорится, что в 2018 г. Карасев пытался оспорить в суде присоединение третьего партнера и порядок реализации прав на фильм, которыми распоряжалась Enjoy Movies. Он обвинял партнеров в подделке подписей на договорах и увеличении бюджета фильма до 319 млн руб., согласия на которое он якобы не давал. По словам гендиректора Enjoy Movies Ангелины Павличенко, с Карасевым до сих пор не подписан акт о завершении производства фильма, в котором определяется финальная стоимость производства и суммы, которые партнеры в него вложили. По ее объяснениям, отсутствие акта не позволяет рассчитать долю в реализации прав, которую требует истец. Павличенко добавила, что затраты понесли все продюсеры, но «Ангел» отвечал за бухучет, расходные документы для расчета долей дохода от фильма при этом он не предоставил. «Ангел» также не отчитался перед партнерами о доходах от реализации фильма за рубежом, разрешение на которую получил.
Киностудия Enjoy Movies создавалась Сариком и Гевондом Андреасянами и продюсером Георгием Малковым. Братья покинули компанию из-за разногласий с инвестором Владимиром Поляковым. Студия в течение пяти лет входила в число лидеров в Фонде кино и имела приоритетное право на получение субсидий. Она выпускала комедии («Беременный», «Мамы» и др.) и блокбастеры («Защитники» и «Землетрясение»). В 2018 г. компания судилась с государством из-за ошибочно начисленных налогов и блокировки счетов и не могла вернуть Фонду кино субсидии на фильм «Защитники». Позже ей удалось расплатиться. В марте 2019 г. фонд в суде потребовал вернуть 113 млн руб. субсидии на производство фильма «Аладдин», который так и не вышел в прокат. Стороны договорились о мировом соглашении, которое предстоит утвердить, уточнила Ангелина Павличенко.