«Ангел» потребовал 50 млн рублей с партнеров по фильму «Дед Мороз. Битва магов»

«Ангел» и Enjoy Movies продюсера Георгия Малкова подписали договор товарищества в 2014 г., в 2016 г. к товариществу добавилась Renovatio Владимира Полякова и Александра Реввы. Она инвестировала в проект 37 млн руб., следует из судебных документов. В них говорится, что в 2018 г. Карасев пытался оспорить в суде присоединение третьего партнера и порядок реализации прав на фильм, которыми распоряжалась Enjoy Movies. Он обвинял партнеров в подделке подписей на договорах и увеличении бюджета фильма до 319 млн руб., согласия на которое он якобы не давал. По словам гендиректора Enjoy Movies Ангелины Павличенко, с Карасевым до сих пор не подписан акт о завершении производства фильма, в котором определяется финальная стоимость производства и суммы, которые партнеры в него вложили. По ее объяснениям, отсутствие акта не позволяет рассчитать долю в реализации прав, которую требует истец. Павличенко добавила, что затраты понесли все продюсеры, но «Ангел» отвечал за бухучет, расходные документы для расчета долей дохода от фильма при этом он не предоставил. «Ангел» также не отчитался перед партнерами о доходах от реализации фильма за рубежом, разрешение на которую получил.