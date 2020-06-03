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Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Ведомости

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел. В частности, ответчиками выступают АО «АС рус медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес ньюс медиа» (газета «Ведомости»). Иск был зарегистрирован 1 июня.

Пресс-секретарь суда Анастасия Игошина сообщила агентству городских новостей «Москва», что иски поданы «по факту распространения спорного текста». Других подробностей претензий она не сообщила.

«На данный момент мы видим иск в картотеке суда о защите чести и достоинства. Сам иск в издание не поступал. Исковые требования истца нам пока не известны. Как только они появятся, сможем прокомментировать по существу», – заявил «Ведомостям» представитель Forbes Дмитрий Озман. «Ведомости» запросили комментарий представителя Керимова о сути исковых требований.

7 апреля Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов. Состояние Керимова и членов его семьи журнал оценил в $10 млрд. 21 мая Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В рейтинге упоминались дети сенатора – Саид, Гульнара и Амина. В этот же день журнал опубликовал материал «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?». В этой статье также речь шла о его детях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных