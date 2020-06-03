Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

7 апреля Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов. Состояние Керимова и членов его семьи журнал оценил в $10 млрд. 21 мая Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В рейтинге упоминались дети сенатора – Саид, Гульнара и Амина. В этот же день журнал опубликовал материал «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?». В этой статье также речь шла о его детях.