Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел. В частности, ответчиками выступают АО «АС рус медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес ньюс медиа» (газета «Ведомости»). Иск был зарегистрирован 1 июня.
Пресс-секретарь суда Анастасия Игошина сообщила агентству городских новостей «Москва», что иски поданы «по факту распространения спорного текста». Других подробностей претензий она не сообщила.
«На данный момент мы видим иск в картотеке суда о защите чести и достоинства. Сам иск в издание не поступал. Исковые требования истца нам пока не известны. Как только они появятся, сможем прокомментировать по существу», – заявил «Ведомостям» представитель Forbes Дмитрий Озман. «Ведомости» запросили комментарий представителя Керимова о сути исковых требований.
7 апреля Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов. Состояние Керимова и членов его семьи журнал оценил в $10 млрд. 21 мая Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В рейтинге упоминались дети сенатора – Саид, Гульнара и Амина. В этот же день журнал опубликовал материал «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?». В этой статье также речь шла о его детях.