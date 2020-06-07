RT подал иск к Навальному и Соболь из-за видео о накрутке просмотров
Телеканал RT подал иск о защите деловой репутации к основателю «Фонда борьбы с коррупцией» Алексею Навальному, юристу ФБК Любови Соболь и изданию Znak.com. Суд решил оставить иск без движения до 6 июля, к этому сроку подавшая исковое заявление АНО «ТВ-Новости» (учредитель RT) должна устранить допущенные нарушения, говорится в определении, размещенном в картотеке Арбитражного суда Москвы.
В пресс-службе RT сообщили РБК, что основанием для обращения в суд стало расследование ФБК о накрутке просмотров роликов телеканала в YouTube, оскорбившее тысячи сотрудников RT. «Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — сказали в пресс-службе телеканала.
В апреле 2020 г. ФБК обвинил RT в накрутке просмотров на YouTube в разных странах и покупке комментариев пользователей. В третьей серии фильма «Паразиты», посвященного главному редактору RT Маргарите Симоньян, юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что на роликах RT просмотры накручивают с помощью порносайтов, а комментарии к видео покупаются на биржах. О расследовании ФБК писали СМИ, в том числе и Znak.com.
Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев ранее сообщил изданию «Подъём», что узнал об иске RT из СМИ. По его словам, иска в редакции пока не видели, поэтому нельзя точно сказать, какая публикация стала поводом для заявления.