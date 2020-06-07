RT подал иск к Навальному и Соболь из-за видео о накрутке просмотров

В апреле 2020 г. ФБК обвинил RT в накрутке просмотров на YouTube в разных странах и покупке комментариев пользователей. В третьей серии фильма «Паразиты», посвященного главному редактору RT Маргарите Симоньян, юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что на роликах RT просмотры накручивают с помощью порносайтов, а комментарии к видео покупаются на биржах. О расследовании ФБК писали СМИ, в том числе и Znak.com.