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RT подал иск к Навальному и Соболь из-за видео о накрутке просмотров

Ведомости

Телеканал RT подал иск о защите деловой репутации к основателю «Фонда борьбы с коррупцией» Алексею Навальному, юристу ФБК Любови Соболь и изданию Znak.com. Суд решил оставить иск без движения до 6 июля, к этому сроку подавшая исковое заявление АНО «ТВ-Новости» (учредитель RT) должна устранить допущенные нарушения, говорится в определении, размещенном в картотеке Арбитражного суда Москвы.

В пресс-службе RT сообщили РБК, что основанием для обращения в суд стало расследование ФБК о накрутке просмотров роликов телеканала в YouTube, оскорбившее тысячи сотрудников RT. «Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — сказали в пресс-службе телеканала. 

В апреле 2020 г. ФБК обвинил RT в накрутке просмотров на YouTube в разных странах и покупке комментариев пользователей. В третьей серии фильма «Паразиты», посвященного главному редактору RT Маргарите Симоньян, юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что на роликах RT просмотры накручивают с помощью порносайтов, а комментарии к видео покупаются на биржах. О расследовании ФБК писали СМИ, в том числе и Znak.com.

Ранее по теме: Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев ранее сообщил изданию «Подъём», что узнал об иске RT из СМИ. По его словам, иска в редакции пока не видели, поэтому нельзя точно сказать, какая публикация стала поводом для заявления. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных