Россияне стали меньше платить за видеоигры
Российский рынок видеоигр в 2019 г. вырос на 14% по сравнению 2018 г. до 120,4 млрд руб., следует из оценки My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group). Основным драйвером роста рынка, как указывают аналитики My.Games, стали мобильные игры. Этот сегмент в 2019 г. увеличился на 49% до 48,1 млрд руб., почти догнав бесплатные игры на персональных компьютерах. Рост доходов последней категории в 2019 г. замедлился — они увеличились только на 5% до 49,1 млрд руб.
Россияне по-прежнему предпочитают играть преимущественно в бесплатные игры, на них приходится 82% всего рынка (совокупный рост таких игр — плюс 21% до 99,9 млрд руб.) На платные игры в прошлом году жители России потратили 20,5 млрд руб., что на 10% меньше, чем годом ранее.
Доходы самого My.Games в 2019 г. росли быстрее рынка, считает холдинг. Выручка подразделения увеличилась на 23% до 30,7 млрд руб., указано в годовом отчете интернет-компании по МСФО. Основную выручку – порядка 70% — My.Games получает за пределами России.