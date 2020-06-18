Россияне стали меньше платить за видеоигры

Российский рынок видеоигр в 2019 г. вырос на 14% по сравнению 2018 г. до 120,4 млрд руб., следует из оценки My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group). Основным драйвером роста рынка, как указывают аналитики My.Games, стали мобильные игры. Этот сегмент в 2019 г. увеличился на 49% до 48,1 млрд руб., почти догнав бесплатные игры на персональных компьютерах. Рост доходов последней категории в 2019 г. замедлился — они увеличились только на 5% до 49,1 млрд руб.