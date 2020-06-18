Первые концерты на открытых площадках в России могут пройти в июле

Первые концерты на открытых площадках могут состояться уже в июле, заявила министр культуры Ольга Любимова во время посещения Московского художественного театра им. А.П. Чехова. По ее словам, министерство направило в Роспотребнадзор проект рекомендаций по возобновлению работы концертных учреждений культуры и предложения о начале концертов на открытых площадках.