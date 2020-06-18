Первые концерты на открытых площадках в России могут пройти в июле
Первые концерты на открытых площадках могут состояться уже в июле, заявила министр культуры Ольга Любимова во время посещения Московского художественного театра им. А.П. Чехова. По ее словам, министерство направило в Роспотребнадзор проект рекомендаций по возобновлению работы концертных учреждений культуры и предложения о начале концертов на открытых площадках.
Организация концертов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, отметила Любимова. В любом случае решение будет приниматься, исходя из максимальной заботы о здоровье людей», — отметила Любимова. Особое внимание уделят соблюдению мер гигиены музыкальных инструментов и рассадке коллектива во время репетиций.
С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. Массовые мероприятия планируется разрешить в июле, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.