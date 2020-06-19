Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи №416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела. Суд выписал радиостанции «Эхо Москвы» штраф в 200 000 руб. Также на 60 000 руб. был оштрафован главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский.
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» и Рувинского за публикацию выступления политолога Валерия Соловья, сообщил «Ведомостям» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Будем обжаловать», — сказал он.
18 марта Роскомнадзор заявил о намерении блокировать и лишать лицензии СМИ за распространение ложной информации о коронавирусе. Спустя два дня Генпрокуратура объявила, что направила в Роскомнадзор требования о блокировке недостоверной информации, связанной с распространением коронавируса, в их числе ведомство называло интервью с Соловьем на радиостанции «Эхо Москвы».
В апреле Генпрокуратура направила документы о недостоверной информации о больных коронавирусом, опубликованную сайтом «Эхо Москвы в Оренбурге». В ведомстве утверждали, что так как сайт оренбургского «Эха» — это подразделение редакции в Москве, Роскомнадзор должен будет решить вопрос о привлечении «Эха Москвы» к административной ответственности.