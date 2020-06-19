Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

18 марта Роскомнадзор заявил о намерении блокировать и лишать лицензии СМИ за распространение ложной информации о коронавирусе. Спустя два дня Генпрокуратура объявила, что направила в Роскомнадзор требования о блокировке недостоверной информации, связанной с распространением коронавируса, в их числе ведомство называло интервью с Соловьем на радиостанции «Эхо Москвы».