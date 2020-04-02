Генпрокуратура потребовала привлечь «Эхо Москвы» к ответственности за фейк-ньюс

Генпрокуратура направила сообщения и по другим фейкам о распространении вируса. В их числе – сообщение из Владивостока о новых случаях заболевания, опубликованное на одном из сайтов. Новость с заголовком, указанным в сообщении Генпрокуратуры, была опубликована на сайте VL.ru и основывалась на информации источников, сейчас она удалена и доступна только в кэше Google. В Роскомнадзор также были высланы сообщения о фейках в Twitter, Telegram, YouTube, Instagram и во «В контакте».