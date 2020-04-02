Генпрокуратура потребовала привлечь «Эхо Москвы» к ответственности за фейк-ньюс
Генеральная прокуратура направила документы в Роскомнадзор по недостоверной информации о больных коронавирусом, которую опубликовал сайт «Эхо Москвы в Оренбурге», заявило ведомство. Причиной для этого стала колонка Владимира Осечкина о том, что руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний скрывает «вспышку неизвестного заболевания» в оренбургской колонии ИК-8. Так как сайт оренбургского «Эха» – это подразделение редакции в Москве, Роскомнадзор должен будет решить вопрос о привлечении «Эха Москвы» к административной ответственности, заявили в ведомстве.
Заметка Осечкина на момент публикации была удалена с сайта «Эхо Москвы в Оренбурге», ее копия сохранилась в кэше Google. Текст заметки, по сообщению Генпрокуратуры, также был опубликован на странице Осечкина в Facebook.
Генпрокуратура направила сообщения и по другим фейкам о распространении вируса. В их числе – сообщение из Владивостока о новых случаях заболевания, опубликованное на одном из сайтов. Новость с заголовком, указанным в сообщении Генпрокуратуры, была опубликована на сайте VL.ru и основывалась на информации источников, сейчас она удалена и доступна только в кэше Google. В Роскомнадзор также были высланы сообщения о фейках в Twitter, Telegram, YouTube, Instagram и во «В контакте».
1 апреля президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказания за распространение фейковых сообщений. Штраф для юридических лиц за распространение фейк-ньюс составляет от 1,5 млн до 3 млн руб., а при причинении вреда здоровью, смерти человека и прекращении функционирования объектов инфраструктуры – от 3 млн до 5 млн руб. Максимальная уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс, представляющих угрозу жизни и безопасности, предполагает штраф до 2 млн руб. или лишение свободы до 5 лет.