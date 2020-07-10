Структура «Газпром-медиа» подала иск к киносети Мамута на 194 млн рублей

Задолженность объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» перед «Централ партнершип» образовалась за прокат девяти фильмов в январе – феврале 2020 г., сообщал ранее прокатчик. Среди них самый кассовый отечественный фильм «Холоп» (сборы этой ленты в российских кинотеатрах превысили, по данным ЕАИС, 3 млрд руб.). Сейчас, как правило, кинотеатры получают 50% сборов, еще 15% достается дистрибуторам, оставшиеся 35% получают создатели фильмов.