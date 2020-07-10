Структура «Газпром-медиа» подала иск к киносети Мамута на 194 млн рублей
Кинодистрибутор «Централ партнершип» (ЦПШ, принадлежит холдингу «Газпром-медиа») подал иск к киносети «Синема парк», которая входит в принадлежащую бизнесмену Александру Мамуту крупнейшую объединенную сеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» (управляет 641 кинозалом – данные «Невафильм Research» на март 2020 г.). Это следует из картотеки арбитражного суда Москвы. Сумма иска, по данным «СПАРК-Интерфакса», составляет 194,1 млн руб.
Гендиректор объединенной сети Алексей Васясин сообщил «Ведомостям», что стороны намерены урегулировать вопрос во внесудебном порядке и подписать соглашение, в рамках которого будет определен график погашения долга перед ЦПШ. В «Газпром-медиа» и «Централ партнершип» отказались от комментариев.
Задолженность объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» перед «Централ партнершип» образовалась за прокат девяти фильмов в январе – феврале 2020 г., сообщал ранее прокатчик. Среди них самый кассовый отечественный фильм «Холоп» (сборы этой ленты в российских кинотеатрах превысили, по данным ЕАИС, 3 млрд руб.). Сейчас, как правило, кинотеатры получают 50% сборов, еще 15% достается дистрибуторам, оставшиеся 35% получают создатели фильмов.
В прошлом году Сбербанк получил 45,6% Rambler Group, однако объединенная киносеть в сделку тогда не вошла. Структуры Мамута также должны банку непрофильных активов «Траст». Общий размер долга составляет порядка 22 млрд руб., говорил в апреле «Ведомостям» собеседник, знающий график погашения долгов бизнесмена.