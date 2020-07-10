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Структура «Газпром-медиа» подала иск к киносети Мамута на 194 млн рублей

Ведомости

Кинодистрибутор «Централ партнершип» (ЦПШ, принадлежит холдингу «Газпром-медиа») подал иск к киносети «Синема парк», которая входит в принадлежащую бизнесмену Александру Мамуту крупнейшую объединенную сеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» (управляет 641 кинозалом – данные «Невафильм Research» на март 2020 г.). Это следует из картотеки арбитражного суда Москвы. Сумма иска, по данным «СПАРК-Интерфакса», составляет 194,1 млн руб.

Гендиректор объединенной сети Алексей Васясин сообщил «Ведомостям», что стороны намерены урегулировать вопрос во внесудебном порядке и подписать соглашение, в рамках которого будет определен график погашения долга перед ЦПШ. В «Газпром-медиа» и «Централ партнершип» отказались от комментариев.

Задолженность объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» перед «Централ партнершип» образовалась за прокат девяти фильмов в январе – феврале 2020 г., сообщал ранее прокатчик. Среди них самый кассовый отечественный фильм «Холоп» (сборы этой ленты в российских кинотеатрах превысили, по данным ЕАИС, 3 млрд руб.). Сейчас, как правило, кинотеатры получают 50% сборов, еще 15% достается дистрибуторам, оставшиеся 35% получают создатели фильмов.

В прошлом году Сбербанк получил 45,6% Rambler Group, однако объединенная киносеть в сделку тогда не вошла. Структуры Мамута также должны банку непрофильных активов «Траст». Общий размер долга составляет порядка 22 млрд руб., говорил в апреле «Ведомостям» собеседник, знающий график погашения долгов бизнесмена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных