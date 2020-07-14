В «Яндекс.Музыке» рассказали о росте интереса слушателей к подкастам
27% подписчиков «Яндекс.Музыки» включают подкасты хотя бы раз в месяц, это в шесть раз больше по сравнению с 2019 г., рассказали в пресс-службе компании. По их данным, большинство пользователей проводят за подкастами от часа в день, а 20% от общего числа слушателей подкастов ‒ более четырех часов в день.
Самые активные поклонники подкастов ‒ пользователи «Яндекс.Станции». Скорее всего это связано с самыми популярными сценариями прослушивания: подкасты часто включают фоном во время завтрака, домашних тренировок или перед сном, объяснили в пресс-службе.
По словам руководителя сервиса Андрея Гевака, среди наиболее популярных тем для подкастов: юмор, общество и культура, научпоп, образование, музыка. Самыми популярными подкастами июня стали «Планетроника», «TED на русском языке», «Гармония и баланс», «Подкаст лайфхакера» и «Деньги пришли».
Среди эксклюзивных подкастов сервиса в список самых популярных вошли антропологическое исследование «Истории русского секса», рассказы о жизни с ментальными особенностями «Одно расстройство» и первый подкаст для детей «Зубочистки».