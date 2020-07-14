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В «Яндекс.Музыке» рассказали о росте интереса слушателей к подкастам

Ведомости

27% подписчиков «Яндекс.Музыки» включают подкасты хотя бы раз в месяц, это в шесть раз больше по сравнению с 2019 г., рассказали в пресс-службе компании. По их данным, большинство пользователей проводят за подкастами от часа в день, а 20% от общего числа слушателей подкастов ‒ более четырех часов в день.

Самые активные поклонники подкастов ‒ пользователи «Яндекс.Станции». Скорее всего это связано с самыми популярными сценариями прослушивания: подкасты часто включают фоном во время завтрака, домашних тренировок или перед сном, объяснили в пресс-службе.

По словам руководителя сервиса Андрея Гевака, среди наиболее популярных тем для подкастов: юмор, общество и культура, научпоп, образование, музыка. Самыми популярными подкастами июня стали «Планетроника», «TED на русском языке», «Гармония и баланс», «Подкаст лайфхакера» и «Деньги пришли».

Среди эксклюзивных подкастов сервиса в список самых популярных вошли антропологическое исследование «Истории русского секса», рассказы о жизни с ментальными особенностями «Одно расстройство» и первый подкаст для детей «Зубочистки». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных