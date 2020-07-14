В «Яндекс.Музыке» рассказали о росте интереса слушателей к подкастам

27% подписчиков «Яндекс.Музыки» включают подкасты хотя бы раз в месяц, это в шесть раз больше по сравнению с 2019 г., рассказали в пресс-службе компании. По их данным, большинство пользователей проводят за подкастами от часа в день, а 20% от общего числа слушателей подкастов ‒ более четырех часов в день.