Суд отказался отправить Ефремова на лечение для восстановления памяти

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защиты Ефремова о лечении для восстановления памяти. Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти, уголовно-процессуальным законом не предусмотрено», — сказала Абрамова, подчеркнув, что для назначения такой процедуры нет оснований.