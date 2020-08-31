Суд отказался отправить Ефремова на лечение для восстановления памяти
Пресненский районный суд Москвы отказался отправлять актера Михаила Ефремова на лечение для восстановления памяти, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Елену Абрамову.
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защиты Ефремова о лечении для восстановления памяти. Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти, уголовно-процессуальным законом не предусмотрено», — сказала Абрамова, подчеркнув, что для назначения такой процедуры нет оснований.
Ходатайство о направлении артиста на лечение заявил его адвокат Эльман Пашаев. Он отметил, что под воздействием кокаина, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный забыл события, произошедшие с ним в день смертельного ДТП. Ранее аналогичное ходатайство заявлял сам Ефремов.
Представитель потерпевших Александр Добровинский подчеркнул, что 18 июня была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, подтвердившая способность Ефремова осознавать характер своих действий. На допросе на стадии следствия он не говорил о потере памяти и дал показания.
По информации следствия, артист в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.