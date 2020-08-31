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Суд отказался отправить Ефремова на лечение для восстановления памяти

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Пресненский районный суд Москвы отказался отправлять актера Михаила Ефремова на лечение для восстановления памяти, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Елену Абрамову.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защиты Ефремова о лечении для восстановления памяти. Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти, уголовно-процессуальным законом не предусмотрено», — сказала Абрамова, подчеркнув, что для назначения такой процедуры нет оснований.

Ходатайство о направлении артиста на лечение заявил его адвокат Эльман Пашаев. Он отметил, что под воздействием кокаина, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный забыл события, произошедшие с ним в день смертельного ДТП. Ранее аналогичное ходатайство заявлял сам Ефремов.

Представитель потерпевших Александр Добровинский подчеркнул, что 18 июня была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, подтвердившая способность Ефремова осознавать характер своих действий. На допросе на стадии следствия он не говорил о потере памяти и дал показания.

По информации следствия, артист в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Ефремов вновь назначил Пашаева своим адвокатом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных