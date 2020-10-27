Уровень доверия россиян к телевидению достиг минимума за последние пять лет
Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в 2020 г. снизился на 5 п.п. и достиг 23%, что является самым низким показателем с 2016 г. Об этом говорится в исследовании Deloitte о медиапотреблении россиян. Меньше всего телевидению доверяют москвичи (20%), а также жители других городов-миллионников (21%) и студенты (15%). Самый большой уровень доверия к телевидению как к источнику информации зафиксирован в Северо-кавказском федеральном округе.
Как отмечают аналитики, традиционно высокий уровень доверия к телевидению выказывают более возрастные категории граждан — 55-59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), а также военнослужащие и сотрудники внутренних органов (36%).
Большинство россиян (55%) считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, соцсетей и блогов. Больше всего к информации из аналитических источников прислушиваются люди среднего возраста (35-39 лет и 45-49 лет).
Помимо снижения уровня доверия россиян к телевидению, сохраняется и тенденция постепенного сокращения доли россиян, смотрящих телевидение. В 2020 г. 88% смотрели телевизор за последние две недели, что является самым низким показателем с 2015 г. Однако россияне, которые пользуются телевидением, отметили значительное увеличение своей активности (+28%) за последний год.
На фоне снижения количества россиян, смотрящих телевидение, уменьшается и прослушивание радио, а также чтение печатных СМИ. С 2015 г. темпы снижения активности использования радио замедлялись и в 2019-2020 гг. остались на уровне 56%. Для сравнения: в 2017-2018 гг. этот показатель был равен 59% и 62% соответственно. Традиционно самыми популярными рубриками на радио остаются зарубежная и российская музыка (89% и 87% соответственно).
Чтение печатных средств массовой информации продолжает снижаться, достигнув в 2020 г. самого низкого показателя за последние пять лет. Лишь 38% респондентов читают печатные СМИ хотя бы один раз в две недели. В 2015 г. этот показатель был на уровне 57%.
При этом популярность газет снижается гораздо быстрее журналов. Читают газеты в 2020 г. 53% респондентов, что на 5 п.п. меньше к 2019 г., а журналы читают 54% опрошенных, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом году. Кроме печатных СМИ сократилась и доля респондентов, которые читают печатные книги, — до 36%, что на 6 п.п.меньше, чем в 2019 г. Читаемость электронных книг также снизилась на 1 п.п. — до 38%.