Уровень доверия россиян к телевидению достиг минимума за последние пять лет

При этом популярность газет снижается гораздо быстрее журналов. Читают газеты в 2020 г. 53% респондентов, что на 5 п.п. меньше к 2019 г., а журналы читают 54% опрошенных, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом году. Кроме печатных СМИ сократилась и доля респондентов, которые читают печатные книги, — до 36%, что на 6 п.п.меньше, чем в 2019 г. Читаемость электронных книг также снизилась на 1 п.п. — до 38%.