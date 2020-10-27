Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Уровень доверия россиян к телевидению достиг минимума за последние пять лет

Ведомости

Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в 2020 г. снизился на 5 п.п. и достиг 23%, что является самым низким показателем с 2016 г. Об этом говорится в исследовании Deloitte о медиапотреблении россиян. Меньше всего телевидению доверяют москвичи (20%), а также жители других городов-миллионников (21%) и студенты (15%). Самый большой уровень доверия к телевидению как к источнику информации зафиксирован в Северо-кавказском федеральном округе. 

Как отмечают аналитики, традиционно высокий уровень доверия к телевидению выказывают более возрастные категории граждан — 55-59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), а также военнослужащие и сотрудники внутренних органов (36%). 

Большинство россиян (55%) считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, соцсетей и блогов. Больше всего к информации из аналитических источников прислушиваются люди среднего возраста (35-39 лет и 45-49 лет). 

Помимо снижения уровня доверия россиян к телевидению, сохраняется и тенденция постепенного сокращения доли россиян, смотрящих телевидение. В 2020 г. 88% смотрели телевизор за последние две недели, что является самым низким показателем с 2015 г. Однако россияне, которые пользуются телевидением, отметили значительное увеличение своей активности (+28%) за последний год. 

На фоне снижения количества россиян, смотрящих телевидение, уменьшается и прослушивание радио, а также чтение печатных СМИ. С 2015 г. темпы снижения активности использования радио замедлялись и в 2019-2020 гг. остались на уровне 56%. Для сравнения: в 2017-2018 гг. этот показатель был равен 59% и 62% соответственно. Традиционно самыми популярными рубриками на радио остаются зарубежная и российская музыка (89% и 87% соответственно). 

Чтение печатных средств массовой информации продолжает снижаться, достигнув в 2020 г. самого низкого показателя за последние пять лет. Лишь 38% респондентов читают печатные СМИ хотя бы один раз в две недели. В 2015 г. этот показатель был на уровне 57%. 

При этом популярность газет снижается гораздо быстрее журналов. Читают газеты в 2020 г. 53% респондентов, что на 5 п.п. меньше к 2019 г., а журналы читают 54% опрошенных, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом году. Кроме печатных СМИ сократилась и доля респондентов, которые читают печатные книги, — до 36%, что на 6 п.п.меньше, чем в 2019 г. Читаемость электронных книг также снизилась на 1 п.п. — до 38%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных