Forbes назвал самые доходные российские Youtube-каналы

Канал «Редакция», ведущим которого является бывший журналист телеканала НТВ Алексей Пивоваров, заработал на рекламе $920 000 с аудиторией в 1,6 млн подписчиков. Канал блогера Дмитрия Гордея, который снимает обзоры автомобилей, занял седьмую строчку рейтинга с доходом в $850 000 и аудиторией в 5,5 млн подписчиков. Канал телеведущей Ксении Собчак, которая снимает интервью и новостные репортажи, занял восьмую строчку рейтинга с доходом от рекламы в $840 000 и аудиторией в 1,8 млн подписчиков.