Forbes назвал самые доходные российские Youtube-каналы
Forbes опубликовал рейтинг российских Youtube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы. Данный рейтинг издание составило впервые, изучив рынки России и СНГ. При подсчете доходов каналов не учитывался доход от монетизации видео и донаты подписчиков.
Первое место в рейтинге с доходом около $3 550 000 в год занял канал LABELCOM комика Нурлана Сабурова и его партнеров. Самым популярным шоу канала с 4,5 млн подписчиков является «Что было дальше?».
Второе место по рекламным доходам занимает канал о гаджетах и технике Wylsacom с 9,6 млн подписчиков. Канал создал блогер Валентин Петухов, его рекламные доходы по версии издания составили $3 410 000. Тройку лидеров замыкает канал Чикен Карри Александра Гудкова. Самым популярным шоу канала является «Comment Out». У канала 2,5 млн подписчиков и $1 130 000 рекламных доходов.
Четвертое место в рейтинге занимает канал бывшего главреда Sports.ru Юрия Дудя — «вДудь». У канала 8,2 млн подписчиков и $980 000 рекламных доходов. Юмористический канал актера Антона Лапенко сравнялся по доходам с каналом Юрия Дудя, однако число подписчиков значительно меньше — 2,8 млн человек.
Канал «Редакция», ведущим которого является бывший журналист телеканала НТВ Алексей Пивоваров, заработал на рекламе $920 000 с аудиторией в 1,6 млн подписчиков. Канал блогера Дмитрия Гордея, который снимает обзоры автомобилей, занял седьмую строчку рейтинга с доходом в $850 000 и аудиторией в 5,5 млн подписчиков. Канал телеведущей Ксении Собчак, которая снимает интервью и новостные репортажи, занял восьмую строчку рейтинга с доходом от рекламы в $840 000 и аудиторией в 1,8 млн подписчиков.
Развлекательные видео блогера Дмитрия Масленникова заняли девятую строчку рейтинга с доходом от рекламы $780 000 и 8,6 млн подписчиков. Замыкает рейтинг канал AcademeG блогера Константина Заруцкого, который снимает обзоры автомобилей. Доход канала от рекламы составил $660 000 с аудиторией в 4,8 млн подписчиков.