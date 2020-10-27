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Forbes назвал самые доходные российские Youtube-каналы

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Forbes опубликовал рейтинг российских Youtube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы. Данный рейтинг издание составило впервые, изучив рынки России и СНГ. При подсчете доходов каналов не учитывался доход от монетизации видео и донаты подписчиков. 

Первое место в рейтинге с доходом около $3 550 000 в год занял канал LABELCOM комика Нурлана Сабурова и его партнеров. Самым популярным шоу канала с 4,5 млн подписчиков является «Что было дальше?».

Второе место по рекламным доходам занимает канал о гаджетах и технике Wylsacom с 9,6 млн подписчиков. Канал создал блогер Валентин Петухов, его рекламные доходы по версии издания составили $3 410 000. Тройку лидеров замыкает канал Чикен Карри Александра Гудкова. Самым популярным шоу канала является «Comment Out». У канала 2,5 млн подписчиков и $1 130 000 рекламных доходов. 

Четвертое место в рейтинге занимает канал бывшего главреда Sports.ru Юрия Дудя — «вДудь». У канала 8,2 млн подписчиков и $980 000 рекламных доходов. Юмористический канал актера Антона Лапенко сравнялся по доходам с каналом Юрия Дудя, однако число подписчиков значительно меньше — 2,8 млн человек. 

Канал «Редакция», ведущим которого является бывший журналист телеканала НТВ Алексей Пивоваров, заработал на рекламе $920 000 с аудиторией в 1,6 млн подписчиков. Канал блогера Дмитрия Гордея, который снимает обзоры автомобилей, занял седьмую строчку рейтинга с доходом в $850 000 и аудиторией в 5,5 млн подписчиков. Канал телеведущей Ксении Собчак, которая снимает интервью и новостные репортажи, занял восьмую строчку рейтинга с доходом от рекламы в $840 000 и аудиторией в 1,8 млн подписчиков.

Развлекательные видео блогера Дмитрия Масленникова заняли девятую строчку рейтинга с доходом от рекламы $780 000 и 8,6 млн подписчиков. Замыкает рейтинг канал AcademeG блогера Константина Заруцкого, который снимает обзоры автомобилей. Доход канала от рекламы составил $660 000 с аудиторией в 4,8 млн подписчиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных