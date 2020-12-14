Жаров рассказал о планах «Газпром-медиа» по новым проектам

Глава «Газпром-медиа» рассказал о росте аудиторных показателей принадлежащего холдингу онлайн-кинотеатра Premier. По его словам, две трети из 729 млн просмотров видео на сервисе приходится на 2020 г. Жаров пообещал, что Premier, до сих пор работавший исключительно по подписной модели, в 2021 г. введет просмотр по рекламной модели (бесплатный просмотр с показом рекламы). Он объяснил, что эта мера необходима для быстрого набора подписчиков и привлечения людей, живущих в разных экономических условиях. Для окупаемости сервис должен, по оценке Жарова, иметь 10 млн подписчиков.