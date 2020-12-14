Жаров рассказал о планах «Газпром-медиа» по новым проектам

Жаров рассказал о планах «Газпром-медиа» по новым проектамХолдинг планирует запустить два видеосервиса, а Premier начнет работать в том числе по рекламной модели
«Газпром-медиа» планирует в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC), сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров на экспертном клубе в рамках Национального рекламного форума. По его словам, одна площадка будет запущена в 2021 г., а вторая – в 2022 г. Платформы будут отличаться друг от друга продолжительностью размещаемого на них видеоконтента: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах.
Жаров напомнил, что «Газпром-медиа» продолжает развивать видеопортал Rutube. Холдинг работает с площадкой, чтобы сделать ее инструментарий «не хуже, чем на Youtube». «Газпром-медиа» через «дочку» владеет 50% в ООО «Руформ», которому принадлежат Rutube и система дистрибуции контента Ruform.
Глава «Газпром-медиа» рассказал о росте аудиторных показателей принадлежащего холдингу онлайн-кинотеатра Premier. По его словам, две трети из 729 млн просмотров видео на сервисе приходится на 2020 г. Жаров пообещал, что Premier, до сих пор работавший исключительно по подписной модели, в 2021 г. введет просмотр по рекламной модели (бесплатный просмотр с показом рекламы). Он объяснил, что эта мера необходима для быстрого набора подписчиков и привлечения людей, живущих в разных экономических условиях. Для окупаемости сервис должен, по оценке Жарова, иметь 10 млн подписчиков.
Глава «Газпром-медиа» пообещал, что в 2021 г. на Premier будет много премьер и эксклюзивного контента, который будет доступен только на этом сервисе. «Производить этот чисто премьерский оригинальный контент будут в основном наши команды: Good Story Media, которые делают в основном комедии, и “1-2-3 Production”, у которых более серьезные вещи», – рассказал он.
Говоря о производстве оригинальных проектов, Жаров отметил, что сейчас на российском рынке есть порядка десяти команд, способных производить качественный и рейтинговый контент, рассчитанный на массовую аудиторию.
«Конкуренция за творцов будет жесткая!», — заявил Жаров, отметив, при этом, что у «Газпром-медиа», есть конкурентное преимущество — сильные производственные компании внутри холдинга.
Жаров также прокомментировал претензии Роскомнадзора к видеосервису Youtube, появившиеся из-за ограничений в отношении контента ряда российских СМИ и журналистов. «Надеюсь, что никаких ограничений по Youtube не будет», – сказал он, отметив что «без конкуренции пропадают стимулы для развития». «Лучше, чтобы Youtube в России был, чем чтобы его у нас не было», — сказал Жаров «Ведомостям» отметив, что Youtube «должен соблюдать российское законодательство».
Глава «Газпром-медиа» объявил, что в феврале 2021 г. планируется запустить телеканал «Суббота», который должен заменить телеканал «Супер». Ранее стало известно, что «Супер» будет переформатирован под женскую аудиторию 18-45 лет. Об этом сообщал генеральный директор и продюсер телеканала «Пятница» Николай Картозия, возглавивший новый проект.
Жаров также анонсировал, что «Газпром-медиа» усилит направление, связанное с обработкой данных. «Будем инвестировать в данные и их обработку и использовать это в нашей работе, – сказал он. – В будущем цифровой перформанс будет играть огромную роль и персонифицированное донесение рекламы – это будущее, на которое мы ориентируемся».
Жаров возглавил «Газпром-медиа» в марте 2020 г. До этого он на протяжении восьми лет руководил Роскомнадзором.