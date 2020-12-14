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Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории

Ведомости

Французский спортивный журнал France Football признал обладателя «Золотого мяча» 1963 г. советского футболиста Льва Яшина лучшим вратарем в истории.

«Лев Яшин выбран 140 членами нашего журналистского жюри как лучший вратарь всех времен», — следует из публикации издания в Instagram.

Среди соперников Яшина в голосовании были англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель, а также голландец Эдвин ван дер Сар.

Лев Яшин выступал за сборную СССР по футболу в 1954-1967 гг. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1963 г. — единственным в истории голкипером, который получил награду «Золотой мяч». Она была учреждена журналом France Football для награды лучших футболистов Европы по итогам года. В 2019 г. издание положило начало премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных