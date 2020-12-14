Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории
Французский спортивный журнал France Football признал обладателя «Золотого мяча» 1963 г. советского футболиста Льва Яшина лучшим вратарем в истории.
«Лев Яшин выбран 140 членами нашего журналистского жюри как лучший вратарь всех времен», — следует из публикации издания в Instagram.
Среди соперников Яшина в голосовании были англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель, а также голландец Эдвин ван дер Сар.
Лев Яшин выступал за сборную СССР по футболу в 1954-1967 гг. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1963 г. — единственным в истории голкипером, который получил награду «Золотой мяч». Она была учреждена журналом France Football для награды лучших футболистов Европы по итогам года. В 2019 г. издание положило начало премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина.