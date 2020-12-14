Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории

Лев Яшин выступал за сборную СССР по футболу в 1954-1967 гг. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1963 г. — единственным в истории голкипером, который получил награду «Золотой мяч». Она была учреждена журналом France Football для награды лучших футболистов Европы по итогам года. В 2019 г. издание положило начало премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина.