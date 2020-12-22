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Роскомнадзор признал YouTube лидером по распространению фейков в России

Ведомости

Большая часть фейковых новостей в 2020 г. в России распространялась видеохостингом YouTube, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — говорится в сообщении. Более половины – 60% – фейковых новостей были связаны с темой коронавируса, уточнили в ведомстве.

В России указом президента Владимира Путина установлены штрафы за распространение ложной информации о коронавирусе. Для частных лиц размер штрафа может достигать 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей, а юридические лица и средства массовой информации рискуют получить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб.

Ранее по теме: Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина и фейк-ньюс о коронавирусе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных