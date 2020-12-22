Роскомнадзор признал YouTube лидером по распространению фейков в России

В России указом президента Владимира Путина установлены штрафы за распространение ложной информации о коронавирусе. Для частных лиц размер штрафа может достигать 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей, а юридические лица и средства массовой информации рискуют получить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб.