Роскомнадзор признал YouTube лидером по распространению фейков в России
Большая часть фейковых новостей в 2020 г. в России распространялась видеохостингом YouTube, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — говорится в сообщении. Более половины – 60% – фейковых новостей были связаны с темой коронавируса, уточнили в ведомстве.
В России указом президента Владимира Путина установлены штрафы за распространение ложной информации о коронавирусе. Для частных лиц размер штрафа может достигать 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей, а юридические лица и средства массовой информации рискуют получить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб.