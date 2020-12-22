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Гендиректором Rambler Group назначили Татьяну Доброхвалову

Ведомости

Гендиректором Rambler Group назначили Татьяну Доброхвалову, ранее занимавший эту должность Рафаэль Абрамян покинет компанию, сообщили в пресс-службе «Сбера».

«Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group», – говорится в сообщении. Она будет совмещать эту должность с должностью старшего вице-президента, а также руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений «Сбера». Доброхвалова начала работать в Сбербанке в 2020 г. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга».

Абрамян был назначен исполнительным директором Rambler Group в 2015 г., а спустя четыре года занял пост гендиректора. Под его руководством компания провела более десятка M&A сделок, в том числе сделку по поглощению мультимедийного сервиса Okko.

О том, что Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group, стало известно 29 октября. В кредитной организации рассказали, что после закрытия сделки собираются инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko.

Ранее по теме: Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» получил контроль в СМИ Rambler Group

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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