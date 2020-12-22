Гендиректором Rambler Group назначили Татьяну Доброхвалову

«Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group», – говорится в сообщении. Она будет совмещать эту должность с должностью старшего вице-президента, а также руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений «Сбера». Доброхвалова начала работать в Сбербанке в 2020 г. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга».