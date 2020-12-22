Гендиректором Rambler Group назначили Татьяну Доброхвалову
Гендиректором Rambler Group назначили Татьяну Доброхвалову, ранее занимавший эту должность Рафаэль Абрамян покинет компанию, сообщили в пресс-службе «Сбера».
«Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group», – говорится в сообщении. Она будет совмещать эту должность с должностью старшего вице-президента, а также руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений «Сбера». Доброхвалова начала работать в Сбербанке в 2020 г. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга».
Абрамян был назначен исполнительным директором Rambler Group в 2015 г., а спустя четыре года занял пост гендиректора. Под его руководством компания провела более десятка M&A сделок, в том числе сделку по поглощению мультимедийного сервиса Okko.
О том, что Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group, стало известно 29 октября. В кредитной организации рассказали, что после закрытия сделки собираются инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko.