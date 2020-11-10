Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» получил контроль в СМИ Rambler Group

Сумму первой сделки стороны не раскрывали. В конце апреля 2019 г. Сбербанк и Rambler Group объявили, что банк получит 46,5% интернет-холдинга. В сделку не вошли крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумму сделки стороны не называли, но РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтверждали «Ведомостям» эту информацию. В рамках сделки Rambler Group полностью погасила свой долг перед банком «Траст», он составлял 3,3 млрд руб. Представитель Сбербанка и Aбрамян сообщали, что на погашение долга интернет-холдинга уйдет меньшая часть инвестиций Сбербанка. Таким образом, интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.