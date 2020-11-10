Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» получил контроль в СМИ Rambler Group

В результате доля «Сбера» в них не превысит установленные законом 20%
Татьяна Морозова
PhotoXPress

Владельцем 100% компании ООО «Медианна» (владеет 80% «Рамблер&Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 г. стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

До этого владельцами «Медианны» были бизнесмен Александр Мамут и его компания «АНН Холдингс». Таким образом, Шишкин стал владельцем всех СМИ, входящих в Rambler Group (Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, Rambler News Sevice, «Секрет фирмы» и проч.).

Шишкин до июля 2020 г. работал в «Газпром-медиа» на должности управляющего директора «ГПМ Развлекательное телевидение». Источник «Ведомостей», знакомый с ходом сделки, рассказал, что после ухода из «Газпром-медиа» Шишкин перешел на работу в «Сбер». По словам собеседника «Ведомостей», сейчас он является одним из самых вероятных кандидатов на должность нового гендиректора Rambler Group. Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, полномочия нынешнего гендиректора Рафаэля Абрамяна были ограничены 19 октября. 

В пресс-службе Rambler Group перенаправили вопрос в Сбербанк. В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что «владельцем 80% периметра СМИ стал С.А.Шишкин, который обладает большим управленческим опытом в сфере медиа».

«Сергей работал в крупнейших медийных холдингах России, таких как СТС Медиа, "Видео Интернешнл" (в настоящее время НРА), "Газпром Медиа Холдинг". Сергей имеет опыт развития, финансового управления, монетизации как различных телевизионных каналов, так и цифровых ресурсов и цифровых средств массовой информации», — сказал представитель кредитной организации.

«Рамблер&Ко» принадлежит на 80% «Медианне», еще 20% у компании «Эпоха Диджитал» — головной компании всей группы Rambler. Согласно данным ЕГРЮЛ, дочка Сбербанка — компания «Цифровые активы» 9 ноября стала 100% владельцем этой компании.  Как анонсировалось ранее, Сбербанк выкупит у Мамута оставшиеся 45% Rambler Group и консолидирует 100% группы. 

Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group

Госбанк выкупит оставшиеся 45% у Александра Мамута

Вопрос о владении СМИ стал актуален после объявления о консолидации Сбербанком 100% Rambler Group. Действующий с 2016 г. закон «О СМИ» запрещает иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% в компании-учредителе российского СМИ. В акционерном капитале Сбербанка нерезидентам принадлежит около 43,5% по состоянию на 1 августа 2020 г. Таким образом, после консолидации Rambler Group косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях Rambler более чем вдвое превысила бы разрешенный законом порог. Представитель Сбербанка отметил, что компания «осуществляет сделки в полном соответствии с законодательством, в том числе и с законом "О средствах массовой информации"». 

5 ноября РБК сообщал cо ссылкой на двух федеральных чиновников, что Сбербанк направил в администрацию президента России письмо с предложением оценить возможные варианты сделки, результатом которой станет приобретение банком входящих в Rambler Group СМИ. В пресс-службе Rambler тогда говорили, что после завершения сделки Мамут перестанет быть владельцем СМИ. В Сбербанке от комментариев тогда отказались.  

О том, что Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group, стало известно 29 октября. В кредитной организации рассказали, что после закрытия сделки собираются инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko. Мамут получит деньги за долю в группе двумя траншами, первый из которых составит 3 млрд руб. и будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй транш должен быть выплачен позже. 

Сумму первой сделки стороны не раскрывали. В конце апреля 2019 г.  Сбербанк и Rambler Group объявили, что банк получит 46,5% интернет-холдинга. В сделку не вошли крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумму сделки стороны не называли, но РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтверждали «Ведомостям» эту информацию. В рамках сделки Rambler Group полностью погасила свой долг перед банком «Траст», он составлял 3,3 млрд руб. Представитель Сбербанка и Aбрамян сообщали, что на погашение долга интернет-холдинга уйдет меньшая часть инвестиций Сбербанка. Таким образом, интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб. 

Мамут стал единственным владельцем медиахолдинга Rambler & Co (прежнее название компании) в 2017 г., выкупив 50% у Владимира Потанина. Источники «Ведомостей» тогда говорили, что сумма сделки была была установлена в 2013 году на уровне $295 млн. В рублевом выражении сумма сделки почти удвоилась на фоне снижения курса отечественной валюты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных