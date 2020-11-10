Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» получил контроль в СМИ Rambler Group

Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» получил контроль в СМИ Rambler GroupВ результате доля «Сбера» в них не превысит установленные законом 20%
Владельцем 100% компании ООО «Медианна» (владеет 80% «Рамблер&Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 г. стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
До этого владельцами «Медианны» были бизнесмен Александр Мамут и его компания «АНН Холдингс». Таким образом, Шишкин стал владельцем всех СМИ, входящих в Rambler Group (Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, Rambler News Sevice, «Секрет фирмы» и проч.).
Шишкин до июля 2020 г. работал в «Газпром-медиа» на должности управляющего директора «ГПМ Развлекательное телевидение». Источник «Ведомостей», знакомый с ходом сделки, рассказал, что после ухода из «Газпром-медиа» Шишкин перешел на работу в «Сбер». По словам собеседника «Ведомостей», сейчас он является одним из самых вероятных кандидатов на должность нового гендиректора Rambler Group. Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, полномочия нынешнего гендиректора Рафаэля Абрамяна были ограничены 19 октября.
В пресс-службе Rambler Group перенаправили вопрос в Сбербанк. В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что «владельцем 80% периметра СМИ стал С.А.Шишкин, который обладает большим управленческим опытом в сфере медиа».
«Сергей работал в крупнейших медийных холдингах России, таких как СТС Медиа, "Видео Интернешнл" (в настоящее время НРА), "Газпром Медиа Холдинг". Сергей имеет опыт развития, финансового управления, монетизации как различных телевизионных каналов, так и цифровых ресурсов и цифровых средств массовой информации», — сказал представитель кредитной организации.
«Рамблер&Ко» принадлежит на 80% «Медианне», еще 20% у компании «Эпоха Диджитал» — головной компании всей группы Rambler. Согласно данным ЕГРЮЛ, дочка Сбербанка — компания «Цифровые активы» 9 ноября стала 100% владельцем этой компании. Как анонсировалось ранее, Сбербанк выкупит у Мамута оставшиеся 45% Rambler Group и консолидирует 100% группы.
Вопрос о владении СМИ стал актуален после объявления о консолидации Сбербанком 100% Rambler Group. Действующий с 2016 г. закон «О СМИ» запрещает иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% в компании-учредителе российского СМИ. В акционерном капитале Сбербанка нерезидентам принадлежит около 43,5% по состоянию на 1 августа 2020 г. Таким образом, после консолидации Rambler Group косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях Rambler более чем вдвое превысила бы разрешенный законом порог. Представитель Сбербанка отметил, что компания «осуществляет сделки в полном соответствии с законодательством, в том числе и с законом "О средствах массовой информации"».
5 ноября РБК сообщал cо ссылкой на двух федеральных чиновников, что Сбербанк направил в администрацию президента России письмо с предложением оценить возможные варианты сделки, результатом которой станет приобретение банком входящих в Rambler Group СМИ. В пресс-службе Rambler тогда говорили, что после завершения сделки Мамут перестанет быть владельцем СМИ. В Сбербанке от комментариев тогда отказались.
О том, что Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group, стало известно 29 октября. В кредитной организации рассказали, что после закрытия сделки собираются инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko. Мамут получит деньги за долю в группе двумя траншами, первый из которых составит 3 млрд руб. и будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй транш должен быть выплачен позже.
Сумму первой сделки стороны не раскрывали. В конце апреля 2019 г. Сбербанк и Rambler Group объявили, что банк получит 46,5% интернет-холдинга. В сделку не вошли крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумму сделки стороны не называли, но РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтверждали «Ведомостям» эту информацию. В рамках сделки Rambler Group полностью погасила свой долг перед банком «Траст», он составлял 3,3 млрд руб. Представитель Сбербанка и Aбрамян сообщали, что на погашение долга интернет-холдинга уйдет меньшая часть инвестиций Сбербанка. Таким образом, интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.
Мамут стал единственным владельцем медиахолдинга Rambler & Co (прежнее название компании) в 2017 г., выкупив 50% у Владимира Потанина. Источники «Ведомостей» тогда говорили, что сумма сделки была была установлена в 2013 году на уровне $295 млн. В рублевом выражении сумма сделки почти удвоилась на фоне снижения курса отечественной валюты.