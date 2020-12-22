Журнал «Огонек» перестанет выходить на бумаге
Журнал «Огонек», входящий в ИД «Коммерсантъ», прекращает выпуск после 121 лет существования, его сотрудников сократят. Об этом говорится в сообщении редакции издания на странице издательского дома.
В обращении говорится, что на этой неделе вышел последний печатный номер «Огонька», а на следующей выйдет последний номер в формате онлайн. «Поскольку сотрудников «Огонька» известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» ИД, напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсантъ» места не нашлось», — следует из сообщения.
Учредителем электронной и печатной версии журнала «Огонек», согласно данным реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора, является АО «Коммерсантъ». «Ведомости» запросили комментарий гендиректора и главного редактора «Коммерсанта» Владимира Желонкина.
Еженедельный журнал «Огонек» основан 121 год назад, в 1899 г. С 1930-х гг. по 1990 г. принадлежал издательству ЦК КПСС «Правда», после чего акционером стал коллектив издания. Наибольшей популярности журнал достиг в Перестройку. С 1986 по 1991 г., когда там печатались известные, в том числе ранее находившиеся под запретом произведения и документы, тираж издания вырос с 1,5 до 4,5 млн. В 1990-е годы под влиянием финансовых трудностей тираж упал до 74 000 экземпляров.
В 2009 г. испытывавший финансовые трудности «Огонек» вошел в ИД «Коммерсантъ». Там также находятся одноименная ежедневная газета, радиостанция «Коммерсантъ-FM» и ряд других изданий. С 2006 г. издательский дом принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. За время нахождения в «Коммерсанте» тираж «Огонька» к 2017 г. достиг 82 000 экземпляров, однако в 2019 г. упал до 57 000.