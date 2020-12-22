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Журнал «Огонек» перестанет выходить на бумаге

Ведомости

Журнал «Огонек», входящий в ИД «Коммерсантъ», прекращает выпуск после 121 лет существования, его сотрудников сократят. Об этом говорится в сообщении редакции издания на странице издательского дома.

В обращении говорится, что на этой неделе вышел последний печатный номер «Огонька», а на следующей выйдет последний номер в формате онлайн. «Поскольку сотрудников «Огонька» известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» ИД, напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсантъ» места не нашлось», — следует из сообщения.

Учредителем электронной и печатной версии журнала «Огонек», согласно данным реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора, является АО «Коммерсантъ». «Ведомости» запросили комментарий гендиректора и главного редактора «Коммерсанта» Владимира Желонкина.

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Еженедельный журнал «Огонек» основан 121 год назад, в 1899 г. С 1930-х гг. по 1990 г. принадлежал издательству ЦК КПСС «Правда», после чего акционером стал коллектив издания. Наибольшей популярности журнал достиг в Перестройку. С 1986 по 1991 г., когда там печатались известные, в том числе ранее находившиеся под запретом произведения и документы, тираж издания вырос с 1,5 до 4,5 млн. В 1990-е годы под влиянием финансовых трудностей тираж упал до 74 000 экземпляров.

В 2009 г. испытывавший финансовые трудности «Огонек» вошел в ИД «Коммерсантъ». Там также находятся одноименная ежедневная газета, радиостанция «Коммерсантъ-FM» и ряд других изданий. С 2006 г. издательский дом принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. За время нахождения в «Коммерсанте» тираж «Огонька» к 2017 г. достиг 82 000 экземпляров, однако в 2019 г. упал до 57 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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