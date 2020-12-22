Журнал «Огонек» перестанет выходить на бумаге

Еженедельный журнал «Огонек» основан 121 год назад, в 1899 г. С 1930-х гг. по 1990 г. принадлежал издательству ЦК КПСС «Правда», после чего акционером стал коллектив издания. Наибольшей популярности журнал достиг в Перестройку. С 1986 по 1991 г., когда там печатались известные, в том числе ранее находившиеся под запретом произведения и документы, тираж издания вырос с 1,5 до 4,5 млн. В 1990-е годы под влиянием финансовых трудностей тираж упал до 74 000 экземпляров.