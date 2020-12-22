Максим Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала»
Помощник президента России по экономике и экс-министр экономического развития Максим Орешкин стал председателем совета директоров «Первого канала». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры.
В министерстве объяснили увеличение уставного капитала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления» телеканала.
«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», — заявили в министерстве. Там добавили, что государственный контроль над телеканалом «будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма «золотой акции»» .
В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагал выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля государства в уставном капитале «Первого канала» сократится и составит не менее 34%. Соответствующий документ размещен в справочной правовой системе «Консультант Плюс». Ранее государству принадлежал 51% акционерного общества.
Согласно указу, госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования документа. Указом правительству поручено определить размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО. «Первый» будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится «золотая акция» телеканала.
Контрольный пакет акций «Первого канала» сегодня принадлежит государству – 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».
После выхода ВТБ из капитала «Первого канала», о котором было объявлено в сентябре, 20% вернулись продавцу — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. «Условия сделки 2019 г. предусматривали возможность вернуть акции», — отмечает один из собеседников издания.
«Ведомости» направили запрос в ВТБ.