Максим Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала»

В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагал выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг.