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Максим Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала»

Ведомости

Помощник президента России по экономике и экс-министр экономического развития Максим Орешкин стал председателем совета директоров «Первого канала». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры. 

В министерстве объяснили увеличение уставного капитала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления» телеканала. 

«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», — заявили в министерстве. Там добавили, что государственный контроль над телеканалом «будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма «золотой акции»» .

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В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагал выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля государства в уставном капитале «Первого канала» сократится и составит не менее 34%.  Соответствующий документ размещен в справочной правовой системе «Консультант Плюс». Ранее государству принадлежал 51% акционерного общества. 

Согласно указу, госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования документа. Указом правительству поручено определить размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО. «Первый» будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится «золотая акция» телеканала.

Контрольный пакет акций «Первого канала» сегодня принадлежит государству – 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».

После выхода ВТБ из капитала «Первого канала», о котором было объявлено в сентябре, 20% вернулись продавцу — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. «Условия сделки 2019 г. предусматривали возможность вернуть акции», — отмечает один из собеседников издания.

«Ведомости» направили запрос в ВТБ.

Ранее по теме: Государство откажется от контрольной доли в «Первом канале»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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