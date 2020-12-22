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ВТБ может снова стать акционером «Первого канала»

Ведомости

ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал «Первого канала», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. Ранее два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров, и источник в правительстве рассказали, что банк вновь может стать акционером «Первого канала» в ходе допэмиссии, которая проводится в соответствии с президентским указом. 

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"», по которому доля государства в уставном капитале медиакомпании должна сократиться и составить не менее 34%. Сегодня 51% акций «Первого канала» принадлежит государству – 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».

Госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая пройдет в течение трех месяцев с момента опубликования президентского указа. «Первый» исключат из списка стратегических предприятий, но у правительства появится «золотая акция» телеканала, позволяющая государству контролировать приватизируемое предприятие.

В сентябре этого года было объявлено о выходе ВТБ из капитала «Первого канала» — банк продал 20% принадлежавших ему акций. Имя покупателя не разглашалось. После выхода ВТБ из капитала «Первого» 20% вернулись продавцу — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. «Условия сделки 2019 г. предусматривали возможность вернуть акции», — отмечает один из собеседников издания. «Ведомости» направили запрос в ВТБ.

Абрамович стал совладельцем «Первого канала» в начале 2000-х гг., когда канал еще назывался «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Он выкупил 49% ОРТ за $150 млн у предпринимателя Бориса Березовского. В 2010 г. Абрамович сократил долю до 24%, продав часть акций «Национальной медиа группе» (НМГ) за $145 млн. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом 2019 года. Бизнесмен был вынужден снизить долю в медиаактиве, так как получил гражданство Израиля, а по закону о СМИ иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% компании – учредителя российского СМИ. После того, как в марте 2019 г. «ВТБ Капитал» сообщил о приобретении 20% акций «канала» у компании «ОРТ-КБ», у бизнесмена больше не осталось акций госканала. Условия сделки тогда не раскрывались.

Ранее по теме: Государство откажется от контрольной доли в «Первом канале»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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