В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова
Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали в Москве у дома, когда он вышел на прогулку с сыном, сообщило издание.
Отмечается, что полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском ждали Смирнова в подъезде. После задержания его доставили в отделение полиции по Тверскому району. Сын Смирнова остался с двумя сотрудниками издания.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, Смирнова задержали за «призывы к участию в несанкционированной акции».
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро Автозаводская. Обыски также прошли в офисе ФБК, студии Youtube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников. Обыски прошли и в квартире Смирнова.