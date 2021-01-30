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В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

Ведомости

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали в Москве у дома, когда он вышел на прогулку с сыном, сообщило издание.

Отмечается, что полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском ждали Смирнова в подъезде. После задержания его доставили в отделение полиции по Тверскому району. Сын Смирнова остался с двумя сотрудниками издания.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, Смирнова задержали за «призывы к участию в несанкционированной акции».

Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро Автозаводская. Обыски также прошли в офисе ФБК, студии Youtube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников. Обыски прошли и в квартире Смирнова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных