Telegram заблокировал каналы с личными данными участников протестов и силовиков
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов, на которых публиковались личные данные российских пользователей.
За последние недели были заблокированы несколько каналов с данными участников протестных акций, однако вместе с ними появились и каналы, где пользователи распространяли информацию о судьях, силовиках, журналистах и др.
В комментариях к таким публикациям пользователи призывали к насилию над этими людьми, обратил внимание Дуров, добавив, что руководство Telegram тщательно анализировало ситуацию в связи с «эмоциональным накалом обстановки в России».
«Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS – оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — заявил Дуров.
Основатель мессенджера также призвал авторов каналов отказаться от призывов к насилию и распространения данных других граждан.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным «ОВД-Инфо», по итогам трех акций протеста по всей России задержано около 11 000 человек, из них в Москве — около 4000.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.