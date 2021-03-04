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«Роскосмос» запустил собственный телеканал

Ведомости

Государственная корпорация «Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» 4 марта запускает телеканал «Первый Космический», сообщила пресс-служба госкорпорации. 

«Эфирное наполнение "Первого Космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства», — рассказали в «Роскосмосе». Основным отличием этого канала от других, по данным корпорации, станет то, что там будут транслироваться прямые эфиры запусков, включения из космоса и программы с экспертами и космонавтами корпорации.

«Первый Космический» доступен для зрителей спутникового и онлайн-телевидения. Стратегическим партнером канала стал мультиплатформенный оператор «Триколор», а генеральный информационным партнером — радиостанция «Ретро FM». 

На данный момент у «Роскосмоса» есть своя телестудия, созданная 11 января 2005 г. Она выпускает фильмы и программы о современной космической технике и людях, занятых в космической отрасли, для YouTube. При этом некоторые передачи студии транслировались на телеканалах. Например, программа «Роскосмоса» «Космонавтика» с июля 2006 г. по июль 2016 г. шла на канале «Россия 24».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных