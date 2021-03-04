«Роскосмос» запустил собственный телеканал

На данный момент у «Роскосмоса» есть своя телестудия, созданная 11 января 2005 г. Она выпускает фильмы и программы о современной космической технике и людях, занятых в космической отрасли, для YouTube. При этом некоторые передачи студии транслировались на телеканалах. Например, программа «Роскосмоса» «Космонавтика» с июля 2006 г. по июль 2016 г. шла на канале «Россия 24».