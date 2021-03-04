«Роскосмос» запустил собственный телеканал
Государственная корпорация «Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» 4 марта запускает телеканал «Первый Космический», сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Эфирное наполнение "Первого Космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства», — рассказали в «Роскосмосе». Основным отличием этого канала от других, по данным корпорации, станет то, что там будут транслироваться прямые эфиры запусков, включения из космоса и программы с экспертами и космонавтами корпорации.
«Первый Космический» доступен для зрителей спутникового и онлайн-телевидения. Стратегическим партнером канала стал мультиплатформенный оператор «Триколор», а генеральный информационным партнером — радиостанция «Ретро FM».
На данный момент у «Роскосмоса» есть своя телестудия, созданная 11 января 2005 г. Она выпускает фильмы и программы о современной космической технике и людях, занятых в космической отрасли, для YouTube. При этом некоторые передачи студии транслировались на телеканалах. Например, программа «Роскосмоса» «Космонавтика» с июля 2006 г. по июль 2016 г. шла на канале «Россия 24».