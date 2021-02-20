В Кремле ответили на критику «Роскосмоса»
Реакция на работу «Роскосмоса» в социальных сетях далека от квалифицированной, важно понимать, что работа в космической отрасли проходит поступательно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков добавил, что, так как Россия является «пионером» в освоении космоса, от нее ждут прорывов и сенсаций. Он подчеркнул, что «Роскосмос» на протяжении многих лет ведет «титаническую работу», состоящую из «пусков» и проблем. «Главное в такой ситуации — поступательно их решать», — резюмировал пресс-секретарь президента.
Подобным образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают отношение граждан к «Роскомосу». Ранее, 20 февраля, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Twitter на успешную посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами. В частности, он опубликовал собственную черно-белую фотографию за стеклом и подписал: «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже Рогозин изобразил группу «марсиан» с плакатами на английском: «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». После последовавшей в свой адрес критики он удалил эти записи.