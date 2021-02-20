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В Кремле ответили на критику «Роскосмоса»

Ведомости

Реакция на работу «Роскосмоса» в социальных сетях далека от квалифицированной, важно понимать, что работа в космической отрасли проходит поступательно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что, так как Россия является «пионером» в освоении космоса, от нее ждут прорывов и сенсаций. Он подчеркнул, что «Роскосмос» на протяжении многих лет ведет «титаническую работу», состоящую из «пусков» и проблем. «Главное в такой ситуации — поступательно их решать», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Подобным образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают отношение граждан к «Роскомосу». Ранее, 20 февраля, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Twitter на успешную посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами. В частности, он опубликовал собственную черно-белую фотографию за стеклом и подписал: «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже Рогозин изобразил группу «марсиан» с плакатами на английском: «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». После последовавшей в свой адрес критики он удалил эти записи.

Ранее по теме: Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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