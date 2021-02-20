В Кремле ответили на критику «Роскосмоса»

«Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).