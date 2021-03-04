WhatsApp добавил функцию звонков в приложение для компьютера
Мессенджер WhatsApp добавил в приложение для компьютера возможность аудио- и видеозвонков, говорится в блоге компании.
Приложение будет работать в портретной и альбомной ориентации, в отдельном окне, размеры которого можно изменить. Окно видеозвонка всегда будет находиться поверх других окон, чтобы пользователь не потерял его.
Все звонки защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не сможет прослушать или просмотреть их, говорится в сообщении компании. Сейчас пользователи смогут позвонить через приложение для компьютера только одному контакту, в будущем разработчики планируют добавить групповые звонки.
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