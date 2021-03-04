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WhatsApp добавил функцию звонков в приложение для компьютера

Ведомости

Мессенджер WhatsApp добавил в приложение для компьютера возможность аудио- и видеозвонков, говорится в блоге компании.

Приложение будет работать в портретной и альбомной ориентации, в отдельном окне, размеры которого можно изменить. Окно видеозвонка всегда будет находиться поверх других окон, чтобы пользователь не потерял его. 

Все звонки защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не сможет прослушать или просмотреть их, говорится в сообщении компании. Сейчас пользователи смогут позвонить через приложение для компьютера только одному контакту, в будущем разработчики планируют добавить групповые звонки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных