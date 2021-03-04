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Соцсети обяжут устанавливать счетчики посещаемости от Роскомнадзора

Ведомости

Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым социальные сети должны будут устанавливать предложенную ведомством программу для подсчета суточного числа посетителей. Данный документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что подобная мера необходима для реализации закона № 530-ФЗ, который вступил в силу 1 февраля этого года. В соответствии с ним, администрация соцсетей, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. человек, должна будет самостоятельно находить и удалять запрещенный контент.

К таковому относятся в том числе детская порнография; информация, склоняющая несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий»; нецензурная брань; оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности»; порочащая людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям информация, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму или участию в несанкционированных акциях. 

Информация о данных счетчиках будет размещена на сайте Роскомнадзора. Если благодаря им посчитать число посетителей соцсети нельзя, она должна будет высылать необходимые сведения ведомству по запросу. 

Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети могут обязать ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента. Размещать такие сведения они должны будут на главной странице не позднее 1 февраля. Также подобные платформы обяжут разработать формы для жалоб пользователей. 

Ранее по теме: Власти обяжут соцсети ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных