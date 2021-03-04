Соцсети обяжут устанавливать счетчики посещаемости от Роскомнадзора
Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым социальные сети должны будут устанавливать предложенную ведомством программу для подсчета суточного числа посетителей. Данный документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что подобная мера необходима для реализации закона № 530-ФЗ, который вступил в силу 1 февраля этого года. В соответствии с ним, администрация соцсетей, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. человек, должна будет самостоятельно находить и удалять запрещенный контент.
К таковому относятся в том числе детская порнография; информация, склоняющая несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий»; нецензурная брань; оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности»; порочащая людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям информация, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму или участию в несанкционированных акциях.
Информация о данных счетчиках будет размещена на сайте Роскомнадзора. Если благодаря им посчитать число посетителей соцсети нельзя, она должна будет высылать необходимые сведения ведомству по запросу.
Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети могут обязать ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента. Размещать такие сведения они должны будут на главной странице не позднее 1 февраля. Также подобные платформы обяжут разработать формы для жалоб пользователей.