Соцсети обяжут устанавливать счетчики посещаемости от Роскомнадзора

К таковому относятся в том числе детская порнография; информация, склоняющая несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий»; нецензурная брань; оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности»; порочащая людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям информация, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму или участию в несанкционированных акциях.