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YouTube может перестать показывать пользователям число дизлайков к видео

Ведомости

YouTube начал эксперимент, в рамках которого количество оставленных зрителями дизлайков под видео будет скрыто от пользователей, сообщается на странице видеохостинга в Twitter. При этом для каждого отдельного человека возможность оценить ролик сохранится.

«В ответ на сообщения создателей видео об организованных и целенаправленных дизлайк-кампаниях мы тестируем несколько новых дизайн-решений, которые не позволяют показывать публике число дизлайков», — говорится в сообщении. Отмечается, что участники эксперимента смогут увидеть, как реализовывается данное решение, в ближайшие недели.

При этом авторы видео в отличие от пользователей будут видеть общую статистику лайков и дизлайков. В видеохостинге добавили, что зрители все равно могут ставить оценки для того, чтобы, с одной стороны, дать обратную связь создателям контента, а с другой, настроить собственные рекомендации на YouTube.

Рекордное число дизлайков в российском сегменте YouTube набрал в сентябре 2019 г. совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва». Так, число отрицательных реакций пользователей почти достигло 1,5 млн, а артистов обвинили в выполнении государственного заказа за фразы в песне: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь» и «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». В итоге ролик был удален с видеохостинга. Музыканты сообщили, что никого не хотели обидеть и таким образом планировали поздравить город с его праздником. 

Ранее по теме: Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных