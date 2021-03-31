YouTube может перестать показывать пользователям число дизлайков к видео
YouTube начал эксперимент, в рамках которого количество оставленных зрителями дизлайков под видео будет скрыто от пользователей, сообщается на странице видеохостинга в Twitter. При этом для каждого отдельного человека возможность оценить ролик сохранится.
«В ответ на сообщения создателей видео об организованных и целенаправленных дизлайк-кампаниях мы тестируем несколько новых дизайн-решений, которые не позволяют показывать публике число дизлайков», — говорится в сообщении. Отмечается, что участники эксперимента смогут увидеть, как реализовывается данное решение, в ближайшие недели.
При этом авторы видео в отличие от пользователей будут видеть общую статистику лайков и дизлайков. В видеохостинге добавили, что зрители все равно могут ставить оценки для того, чтобы, с одной стороны, дать обратную связь создателям контента, а с другой, настроить собственные рекомендации на YouTube.
Рекордное число дизлайков в российском сегменте YouTube набрал в сентябре 2019 г. совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва». Так, число отрицательных реакций пользователей почти достигло 1,5 млн, а артистов обвинили в выполнении государственного заказа за фразы в песне: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь» и «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». В итоге ролик был удален с видеохостинга. Музыканты сообщили, что никого не хотели обидеть и таким образом планировали поздравить город с его праздником.