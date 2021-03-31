YouTube может перестать показывать пользователям число дизлайков к видео

Рекордное число дизлайков в российском сегменте YouTube набрал в сентябре 2019 г. совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва». Так, число отрицательных реакций пользователей почти достигло 1,5 млн, а артистов обвинили в выполнении государственного заказа за фразы в песне: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь» и «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». В итоге ролик был удален с видеохостинга. Музыканты сообщили, что никого не хотели обидеть и таким образом планировали поздравить город с его праздником.