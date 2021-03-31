Матвиенко назвала бредом текст песни Манижи для «Евровидения»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе.
«Кто не знаком с текстом этой песни – рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это? Может быть, Елена Владимировна (Афанасьева, сенатор – прим. ред.), вы запросите у «Первого канала» все-таки процедура голосования как проходит. Как-то все очень странно, мягко говорю», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.
Манижа (Манижа Сангин) – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.
В середине марта Следственный комитет России получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст этой песни на возможные противоправные высказывания. Ранее редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.