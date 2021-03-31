Матвиенко назвала бредом текст песни Манижи для «Евровидения»

«Кто не знаком с текстом этой песни – рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это? Может быть, Елена Владимировна (Афанасьева, сенатор – прим. ред.), вы запросите у «Первого канала» все-таки процедура голосования как проходит. Как-то все очень странно, мягко говорю», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.