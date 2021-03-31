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Матвиенко назвала бредом текст песни Манижи для «Евровидения»

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе.

«Кто не знаком с текстом этой песни – рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это? Может быть, Елена Владимировна (Афанасьева, сенатор – прим. ред.), вы запросите у «Первого канала» все-таки процедура голосования как проходит. Как-то все очень странно, мягко говорю», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Манижа (Манижа Сангин) – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.

В середине марта Следственный комитет России получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст этой песни на возможные противоправные высказывания. Ранее редакция издания «Ветеранские вести» в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Ранее по теме: СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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