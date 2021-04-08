В Zoom назвали госструктурам из России способ воспользоваться сервисом
Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из государственного и частного секторов могут покупать аккаунты в сервисе через его официальный сайт, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сказал собеседник агентства. По его словам, Zoom продолжит обслуживать клиентов из России и стран СНГ.
8 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «РайтКонф» партнерам сообщил, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у своего дистрибутора в России и СНГ «РайтКонф» авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с госучастием. Требования компании касаются также стран СНГ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за ситуации с Zoom и заявил, что «свято место пусто не бывает», поэтому российские госучреждения будут пользоваться другими сервисами.
Zoom приобрел широкую популярность на фоне пандемии коронавируса, жестких карантинных ограничений во многих странах и перехода людей на удаленный режим работы. Годовая выручка компании в последнем финансовом году составила $2,651 млрд после $622,7 млн годом ранее. Выручка видеосервиса за четвертый квартал достигла $882,5 млн, что на 369% больше предыдущего сопоставимого периода.