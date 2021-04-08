В Zoom назвали госструктурам из России способ воспользоваться сервисом

«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сказал собеседник агентства. По его словам, Zoom продолжит обслуживать клиентов из России и стран СНГ.