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В Zoom назвали госструктурам из России способ воспользоваться сервисом

Ведомости

Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из государственного и частного секторов могут покупать аккаунты в сервисе через его официальный сайт, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сказал собеседник агентства. По его словам, Zoom продолжит обслуживать клиентов из России и стран СНГ.

8 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «РайтКонф» партнерам сообщил, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у своего дистрибутора в России и СНГ «РайтКонф» авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с госучастием. Требования компании касаются также стран СНГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за ситуации с Zoom и заявил, что «свято место пусто не бывает», поэтому российские госучреждения будут пользоваться другими сервисами.

Zoom приобрел широкую популярность на фоне пандемии коронавируса, жестких карантинных ограничений во многих странах и перехода людей на удаленный режим работы. Годовая выручка компании в последнем финансовом году составила $2,651 млрд после $622,7 млн годом ранее. Выручка видеосервиса за четвертый квартал достигла $882,5 млн, что на 369% больше предыдущего сопоставимого периода.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал об ограничении использования Zoom госкомпаниями России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных