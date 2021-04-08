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Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter информацию о локализации данных

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google», – говорится в сообщении. В случае отсутствия ответа компании могут привлечь к ответственности за нарушение российского законодательства, отметили в ведомстве.

В конце января 2020 г. Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП.

В Роскомнадзоре напомнили, что администрация Twitter не выплатила штраф, а Facebook выплатил. Обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан России.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ. Теперь за нарушение грозит от 1 до 6 млн руб.

Ранее по теме: Facebook выплатил 4 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных