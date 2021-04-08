Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter информацию о локализации данных
«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google», – говорится в сообщении. В случае отсутствия ответа компании могут привлечь к ответственности за нарушение российского законодательства, отметили в ведомстве.
В конце января 2020 г. Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП.
В Роскомнадзоре напомнили, что администрация Twitter не выплатила штраф, а Facebook выплатил. Обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан России.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ. Теперь за нарушение грозит от 1 до 6 млн руб.