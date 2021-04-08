Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter информацию о локализации данных

В конце января 2020 г. Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП.