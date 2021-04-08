Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа

Роскомнадзор уличил Первый канал в показе материала СМИ-иноагента без маркировки

Ведомости

Роскомнадзор составил протоколы в отношении Первого канала за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки, передает «РИА Новости».

«В отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации", — рассказали агентству в ведомстве, пояснив, что основанием для составления протоколов стал показ 11 марта в эфире Первого канала в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента без маркировки.

Ранее Роскомнадзор составил 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке в отношении «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, включена в реестр СМИ – иностранных агентов). При этом вчера ведомство обязало медиакорпорацию в течение 60 дней выплатить штрафы на общую сумму 5,5 млн руб. по 20 протоколам.

Ранее по теме: «Радио Свобода» обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн рублей штрафов
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных