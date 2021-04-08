Роскомнадзор уличил Первый канал в показе материала СМИ-иноагента без маркировки

«В отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации", — рассказали агентству в ведомстве, пояснив, что основанием для составления протоколов стал показ 11 марта в эфире Первого канала в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента без маркировки.