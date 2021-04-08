Роскомнадзор уличил Первый канал в показе материала СМИ-иноагента без маркировки
Роскомнадзор составил протоколы в отношении Первого канала за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки, передает «РИА Новости».
«В отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации", — рассказали агентству в ведомстве, пояснив, что основанием для составления протоколов стал показ 11 марта в эфире Первого канала в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента без маркировки.
Ранее Роскомнадзор составил 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке в отношении «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, включена в реестр СМИ – иностранных агентов). При этом вчера ведомство обязало медиакорпорацию в течение 60 дней выплатить штрафы на общую сумму 5,5 млн руб. по 20 протоколам.