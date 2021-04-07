«Радио Свобода» обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн рублей штрафов

Всего в отношении «РСЕ/РС» и его гендиректора Роскомнадзор составил 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке. Суд рассмотрел только 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн руб.