«Радио Свобода» обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн рублей штрафов
Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, включена в реестр СМИ – иностранных агентов) должна в течение 60 дней выплатить штрафы на общую сумму 5,5 млн руб. за отсутствие маркировки «иноагент» у ее проектов, сообщает Роскомнадзор.
«Общая сумма штрафов по данным 20 постановлениям составляет 5,5 млн рублей. «РСЕ/РС» и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней», — говорится в сообщении. Отмечается, что Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы медиакорпорации.
Всего в отношении «РСЕ/РС» и его гендиректора Роскомнадзор составил 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке. Суд рассмотрел только 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн руб.
«Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке. В своем заявлении оно указывало, что приказ Роскомнадзора, который указывает, как маркировать материалы, ужесточил правила и, как считают в медиакорпорации, представляет собой «прямое вмешательство в работу журналистов».
Ранее Минюст России признал СМИ-иноагентами «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также подразделения медиакорпорации: телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».