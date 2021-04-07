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«Радио Свобода» обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн рублей штрафов

Ведомости

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, включена в реестр СМИ – иностранных агентов) должна в течение 60 дней выплатить штрафы на общую сумму 5,5 млн руб. за отсутствие маркировки «иноагент» у ее проектов, сообщает Роскомнадзор.

«Общая сумма штрафов по данным 20 постановлениям составляет 5,5 млн рублей. «РСЕ/РС» и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней», — говорится в сообщении. Отмечается, что Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы медиакорпорации.

Всего в отношении «РСЕ/РС» и его гендиректора Роскомнадзор составил 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке. Суд рассмотрел только 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн руб.

«Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке. В своем заявлении оно указывало, что приказ Роскомнадзора, который указывает, как маркировать материалы, ужесточил правила и, как считают в медиакорпорации, представляет собой «прямое вмешательство в работу журналистов».

Ранее Минюст России признал СМИ-иноагентами «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также подразделения медиакорпорации: телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».

Ранее по теме: Захарова прокомментировала заявления США о ситуации с «Радио Свобода»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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