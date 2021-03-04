Захарова прокомментировала заявления США о ситуации с «Радио Свобода»

Захарова также напомнила американским коллегам, что «Радио Свобода»/радио «Свободная Европа» были оштрафованы за многократные нарушения российского законодательства в части маркировки материалов как иностранного агента. По ее словам, на данный момент возбуждено 260 административных дел и наложены 142 штрафа на сумму, которая может превысить 70 млн руб.