Захарова прокомментировала заявления США о ситуации с «Радио Свобода»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством в работу российской судебной системы претензии Вашингтона по поводу решения российского суда отклонить жалобы «Радио Свобода» (включено в реестр СМИ – иностранных агентов) на штрафы за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов. Трансляцию брифинга опубликовал телеканал «Россия 24».
«Расцениваем претензии американской стороны как надуманные, как очередную попытку, весьма аррогантную, вмешательства Вашингтона в работу судебной системы суверенного государства, и вообще в наши внутренние дела. Соблюдайте российские законы», — сказала Захарова на брифинге.
Захарова также напомнила американским коллегам, что «Радио Свобода»/радио «Свободная Европа» были оштрафованы за многократные нарушения российского законодательства в части маркировки материалов как иностранного агента. По ее словам, на данный момент возбуждено 260 административных дел и наложены 142 штрафа на сумму, которая может превысить 70 млн руб.
«Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке. В своем заявлении оно указывало, что приказ Роскомнадзора, который указывает, как маркировать материалы, ужесточил правила и, как считают в медиакорпорации, представляет собой «прямое вмешательство в работу журналистов».
В декабре 2017 г. Минюст признал СМИ-иноагентами «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также подразделения медиакорпорации: телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии». В 2020 г. в реестр внесли также ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».