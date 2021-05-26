Netflix анонсировал съемки первого российского сериала «Анна К»

Ранее Netflix купил права на показ двух российских сериалов. В сентябре 2020 года Netflix купил права на показ российского сериала «Эпидемия». На английском языке сериал называется To the lake. «Эпидемию» переведут на 12 языков и будут показывать в рамках программы Netflix Originals, в которой собраны проекты собственного производства и специально отобранные иностранные сериалы. Сумма сделки не разглашается.