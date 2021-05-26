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Netflix анонсировал съемки первого российского сериала «Анна К»

Ведомости

Стриминговый сервис Netflix анонсировал съемки первого оригинального российского сериала «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», сообщила пресс-служба компании.

Главную роль в сериале сыграет Светлана Ходченкова. Режиссеры сериала – Валерий Федорович, Евгений Никишов («Измены»,«Полицейский с Рублевки», сериал «Эпидемия» и фильм «Эпидемия. Вонгозеро»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Салют-7» и «Колл-центр») и Роман Кантор, который написал сценарий к фильму «Эпидемия. Вонгозеро» и сериалу «Эпидемия».

В описании сюжета сериала говорится, что «Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским — наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений».

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее Netflix купил права на показ двух российских сериалов. В сентябре 2020 года Netflix купил права на показ российского сериала «Эпидемия». На английском языке сериал называется To the lake. «Эпидемию» переведут на 12 языков и будут показывать в рамках программы Netflix Originals, в которой собраны проекты собственного производства и специально отобранные иностранные сериалы. Сумма сделки не разглашается. 

В начале 2019 г. сервис купил права на проект «Лучше, чем люди» от Yellow, Black & White, Sputnik Vostok Production и Start Studio. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Netflix заплатил около $1 млн за права на показ российского сериала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных