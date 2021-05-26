Netflix анонсировал съемки первого российского сериала «Анна К»
Стриминговый сервис Netflix анонсировал съемки первого оригинального российского сериала «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», сообщила пресс-служба компании.
Главную роль в сериале сыграет Светлана Ходченкова. Режиссеры сериала – Валерий Федорович, Евгений Никишов («Измены»,«Полицейский с Рублевки», сериал «Эпидемия» и фильм «Эпидемия. Вонгозеро»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Салют-7» и «Колл-центр») и Роман Кантор, который написал сценарий к фильму «Эпидемия. Вонгозеро» и сериалу «Эпидемия».
В описании сюжета сериала говорится, что «Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским — наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений».
Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата релиза пока неизвестна.
Ранее Netflix купил права на показ двух российских сериалов. В сентябре 2020 года Netflix купил права на показ российского сериала «Эпидемия». На английском языке сериал называется To the lake. «Эпидемию» переведут на 12 языков и будут показывать в рамках программы Netflix Originals, в которой собраны проекты собственного производства и специально отобранные иностранные сериалы. Сумма сделки не разглашается.
В начале 2019 г. сервис купил права на проект «Лучше, чем люди» от Yellow, Black & White, Sputnik Vostok Production и Start Studio. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Netflix заплатил около $1 млн за права на показ российского сериала.