Компания Абрамовича и «ВТБ Капитал» с партнерами инвестировали $250 млн в ivi
«ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова вложили вместе с действующими акционерами онлайн-кинотеатра ivi - фондами Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ и фонды Ближнего Востока вложили $250 млн в сервис в ходе нового инвестиционного раунда. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.
Представители сторон сообщили «Коммерсанту», что «ВТБ Капитал» возглавил инвестраунд финансирования ivi и стал одним из крупнейших акционеров онлайн-кинотеатра. Сделку закрыли 24 мая, доли инвестиций не раскрываются. Привлеченные средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг, пояснили в ivi.
Онлайн-кинотеатр ivi является крупнейшим в России, его выручка по МСФО в 2020 г. выросла на 44% до 8,8 млрд руб. без НДС.
Онлайн-кинотеатр зафиксировал за 2020 г. значительный рост числа людей, которые платят за просмотр контента. Среднемесячная платящая аудитория увеличилась на 100% – с 2,2 млн до 4,4 млн человек. При этом в декабре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. общая аудитория сервиса выросла до 60 млн человек (+15), а среднемесячная в 2020 г. – на 9%, до 49 млн чел. Рост общей длительности смотрения контента составил 50% – 1,5 млрд против 1 млрд часов в 2019 г.
На выручку от платной модели доступа к контенту в 2020 г. пришлось 80% доходов сервиса – 7,1 млрд рублей (+52%). В 2019 г. доля платной модели составила 76%. Валовый доход от рекламной модели составил 2,3 млрд (+18%), включая комиссию селлеру и медиаагентствам, которую ivi не засчитывает в своей выручке.
Ранее стало известно о планах по выходу ivi на IPO. Основатель и гендиректор ivi Олег Туманов в интервью The Bell в ноябре 2020 г. заявил, что не исключает «такого варианта», отметив, что его компания способна сделать IPO в следующем году. По его словам, продавцы оценивают компанию «ближе к $700 млн».
Летом 2020 г. онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек внешнее финансирование, получив в «Альфа-банке» кредит на 3,7 млрд руб. Заем привлечен на шесть лет, банк получил в залог акции видеосервиса, а также опцион на выкуп 2,5% акций видеосервиса по заранее оговоренной цене. Размер заложенного пакета, ставку по кредиту, а также оценку акций компании для опциона стороны не раскрывали.